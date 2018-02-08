‘Sei Tu’, la poesia di Alfredo Auspici. Il messaggio del Presidente Praticò
La Reggina apprezza la poesia di Alfredo Auspici: il presidente Mimmo Praticò invita a ripartire insieme da quei ricordi amaranto
08 Febbraio 2018 - 13:00 | di Eva Curatola
“La Reggina saluta con tanto apprezzamento la poesia realizzata da Alfredo Auspici e ne sottolinea i valori in essa contenuti. A questi splendidi ricordi si deve ispirare l’impegno di tutti noi per la maglia amaranto affinché insieme ai suoi meravigliosi tifosi possa dare, oggi e nel prossimo futuro, lo spirito giusto per continuare insieme questa avventura senza fine. Ripartiamo da qua. Tutti assieme”.
Mimmo Praticò
Fonte: Reggina 1914
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