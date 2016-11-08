A tu per tu con Fabrizio Giuliano, creatore della fragranza calabrese Acqua degli Dei

“La Calabria in un’ampolla che evoca la sua storia, cultura, miti, leggende, calorosa ospitalità, macchia Mediterranea e tanto fascino.”

Tutto ebbe inizio nella Costa degli Dei in Calabria, un tratto di costa che si estende da Pizzo Calabro a Nicotera e abbraccia località quali Capo Vaticano e Tropea. Un lembo di terra dal fascino magnetico in cui la natura primeggia e toglie il fiato, un vero e proprio angolo di paradiso, dove cielo e mare si incontrano dando vita a sottili giochi di colore, in uno dei più fantasiosi scenari del mondo. Proprio qui nasce “Acqua dei Dei”, una linea di prodotti profumati ispirati al territorio, alle affascinanti leggende e agli imponenti miti che lo caratterizzano.

A dar vita al progetto sono due giovani imprenditori locali, Fabio Muzzupappa e Fabrizio Giuliano, calabresi doc e follemente innamorati della propria terra, i quali hanno ben pensato di racchiudere l’essenza della Costa degli Dei in un prodotto sensoriale ed esperienziale, con l’obiettivo di abbracciare e avvolgere il visitatore facendogli rivivere, ad ogni utilizzo, il ricordo intenso ed indimenticabile della Calabria.

Oggi CityNow incontra Fabrizio Giuliano, uno dei due creatori, il quale ci racconta la storia di Acqua degli Dei.

Come nasce l’idea di Acqua degli Dei

Come e quando nasce l’idea di dar vita ad Acqua degli Dei?

“Eravamo in barca durante un’escursione lungo costa da Capo Vaticano a Tropea, arrivati vicino allo scoglio del Mantineo, sentimmo un leggero profumo di gelsomino che ci ha riportato con il pensiero a qualche giorno prima, quando, durante una corsetta sentimmo lo stesso profumo. Incuriositi, siamo andati alla ricerca della pianta. Da li facevamo degli esempi di come l’olfatto sia uno dei sensi più profondi che tocca le corde del cuore, quindi un trasportatore eccellente di emozioni e ricordi. Allora perché non puntare a creare un profumo che faccia ricordare e rivivere la nostra meravigliosa Calabria? Per la realizzazione della strategia e del progetto abbiamo coinvolto professionisti amici conosciuti fuori Calabria, nel corso degli studi ed esperienze lavorative: Stefania Cicoria (consulenza di comunicazione), Gianfranco Lupo (consulenza aziendale “Il Business Intelligente”), Dario Benedetti (grafica creativa) e Mauro De Ciuceis (interior design). E’ stato un lungo lavoro di studio e analisi. Una ricerca entusiasmante fatta di escursioni su sentieri a picco sul mare a caccia degli odori tipici della macchia mediterranea, riunioni strategiche e test olfattivi su focus target…che ha portato all’apertura del primo, e tanto atteso, concept store esperienziale Acqua degli Dei a Tropea”.

L’obiettivo: promuovere la Calabria con il marketing olfattivo

Qual è l’obiettivo su cui si basa la sua creazione?

“L’obbiettivo è quello di promuovere la Calabria in maniera emozionale-esperienziale, attraverso il marketing olfattivo e nello stesso tempo, abbracciando la storia millenaria, i miti, i racconti e le leggende di cui il Sud Italia ne è particolarmente ricco. Inoltre, sull’acquisto di ogni prodotto, in omaggio, l’elegante “Brochure delle esperienze”, dove attraverso dei coupon è possibile vivere delle esperienze di altissimo valore tali da rimanere impresse nel tempo e poter essere ricordate, raccontate, e ripetute. Quindi anche un modo di fare promozione turistica pratica. Portare con sé il profumo del mare, del vento, della macchia mediterranea frastagliata, del calore del sole e della calda ospitalità, nel ricordo di una vacanza vissuta a contatto con le bellezze naturali, culturali e mistiche calabresi è sicuramente un modo per emozionarsi…e magari scegliere di tornare per vivere altre esperienze indimenticabili. E’ facile immaginare come l’intera linea Acqua degli Dei abbia già solleticato l’entusiasmo di tante persone che visitano il concept store o ci seguono attraverso i canali social e sito web. Lo dimostra anche la viralità che sta assumendo l’iniziativa #navigantidioggi associata al profumo e che ripropone, in chiave moderna, i messaggi di Manto rivolti a tutti noi, naviganti della vita. Il canale olfattivo è quello che, più di altri, riesce a stimolare emozioni immediate e coinvolgenti. Usiamo gli odori per comunicare in modo diretto poichè è scientificamente provato che un odore arriva dritto al cuore e può, anche a distanza di anni, richiamare alla nostra memoria eventi ed esperienze vissute. La sfida quindi è quella di raccontare e rievocare questa terra meravigliosa attraverso una ricetta olfattiva inedita e una strategia di comunicazione innovativa, emozionale. Vogliamo emozionare i tanti turisti e visitatori affascinati dal luogo, ma anche i tanti calabresi lontani dalla propria terra natia.”

Le fragranze della linea

Parlaci della vostra linea. Quali e quante fragranze comprenda questa collection?

“Blu: leggero, fresco e intenso, racchiude l’indomabile fascino del mare e la misteriosa leggerezza del vento della Costa degli Dei, caratterizzato da note marine fuse con accordi agrumati tipici di Calabria. Oro: un risveglio olfattivo nobile. Un accordo avvolgente e inebriante che esprime la forza del sole, del calore della gente e la passione degli eroi che toccarono la Costa degli Dei, dall’aroma mielato. Scilla: una pozione d’amore, un profumo dolce, avvolgente, magnetico, che nasconde un animo oscuro e un’amarezza di fondo. Cariddi: un’essenza che rapisce e inghiotte. Un profumo che svela il carattere leggero e impertinente di Cariddi. Oltre ai profumi Eau De Parfum e unisex, abbiamo creato i profumatori d’ambiente, i bagno schiuma e le creme corpo sia della fragranza Blu che Oro, una crema lenitiva e una saponetta al bergamotto e miele biologico calabrese. Tutti i prodotti sono senza parabeni, petrolati, siliconi e olio di palma.A completare la linea, un telo di 450 g, 100% cotone pregiato.”

Se dovessi descrivere Acqua degli Dei con tre parole, quali diresti?

“Unico, emozionale, coinvolgente”.

E’ un profumo che racchiude dunque l’essenza del territorio. Cosa ci dici riguardo il nostro territorio?

“Sono veramente pochi i posti al mondo che offrono quello che offre la nostra Calabria e in generale il Sud Italia. C’e’ bisogno di molta più consapevolezza di quello che si ha, di quello che madre natura ci ha dato in prestito. Una storia millenaria, una natura fatta di paesaggi mozzafiato che abbracciano il mare e la montagna, le numerose leggende e i miti che non muoiono mai. Con questo progetto vogliamo anche dare un messaggio di fiducia, una nuova rotta da seguire per tutti i #NavigantiDiOggi che rimangono in questa meravigliosa terra e con caparbia, passione, sacrifici raggiungono gli obbiettivi prefissati, perché in Calabria come in tutto il Sud Italia, anche se è molto dura fare impresa, con passione, sacrifici e tanto coraggio si arriva all’obbiettivo”.

Fare impresa in Calabria

Nonostante imprendere in Calabria non sia un gioco da ragazzi, voi avete scelto di provarci. Dunque perché Fabio e Fabrizio hanno scelto di “restare qui”?

“Siamo calabresi doc, innamorati della nostra terra, scrigno di esperienze autentiche e spesso indescrivibili, uno dei posti più belli al mondo con grandi potenzialità di crescita. Forse sarebbe stato molto più semplice radicarsi altrove e fare impresa con un progetto del genere, ma noi amiamo le sfide e andiamo avanti affrontando la dura quotidianità, consapevoli delle enormi potenzialità che la nostra Regione offre”.

Dove acquistare i prodotti

Spieghiamo ai nostri lettori dove e come poter acquistare una delle vostre fragranze.

“I prodotti Acqua degli Dei possono essere acquistati presso il primo concept store olfattivo-sensoriale lungo corso Vittorio Emanuele III a Tropea (V.V.) e sullo store online www.acquadeglidei.it. Inoltre in vista delle festività Natalizie si sta progettando un elegante “gift-box”, contenente la linea Acqua degli Dei in versione mignon”.

Acqua degli Dei non è dunque un semplice profumo, ma molto di più: un innovativo progetto di promozione turistica, un risveglio olfattivo che attraversa l’anima, una miscelazione unica ed attenta di note olfattive tipiche, che esprime la ricchezza del territorio e il fascino del misticismo delle Calabria.

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