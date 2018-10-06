È un viaggio ricco di speranze quello che ha portato il tuffatore cosentino Antonio Volpe alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. Il talento cosentino, reduce da un fantastico bronzo dai tre metri ad Helsinki, è stato scelto nella delegazione italiana che è già volata in Argentina per portare in alto il tricolore azzurro. Volpe e Chiara Pellacani sono i tuffatori che gareggeranno nella “Terza edizione dei giochi olimpici giovanili” che partirà oggi con la cerimonia di apertura in una delle strade più lunghe del mondo, Avenida 9 de Julio. Volpe andrà in scena il 16 ottobre nella spettacolare gara dalla piattaforma metri 10. Una sfida sempre insidiosa che può esaltare però le qualità dell’atleta della Cosenza Nuoto, specialista in questa categoria.

Il giovane talento cosentino proseguirà infatti gli allenamenti in Sudamerica prima dei preliminari per farsi trovare pronto all’impegno. “Non sarà una gara semplice – ha affermato l’allenatrice Ljubov Barsukova – perché logisticamente non è semplice allenarsi dai 10 metri. Volpe ha la qualità per affrontare questo impegno, ma nelle gare dalla piattaforma può sempre succedere di tutto. L’avvicinamento all’impegno di Buenos Aires non è stato semplice, ma Volpe è forte mentalmente oltre che tecnicamente, e dovrà essere bravo ad affrontare la competizione con concentrazione leggendo bene tuffo dopo tuffo lo svolgimento della gara”.