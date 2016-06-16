‘Tutti al cinema’ – Arrivano Angry Birds, la coppia Al Pacino-Hopkins e Penelope Cruz

Ogni giovedi, su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Per la gioia di tutti i bambini (e non solo) arriva Angry Birds, film basato sulla celeberrima app. Nelle sale anche Conspiracy con la coppia di ‘totem’ Al Pacino e Anthony Hopkins, Ma-Ma con Penelope Cruz e tanti altri film.

Angry Birds, dal gioco per smartphone al cinema

ANGRY BIRDS

Film basato sul popolarissimo gioco degli Angry Birds, scaricato più di un miliardo di volte dalla sua uscita avvenuta tre anni fa. Nell’applicazione, i giocatori devono aiutare un gruppo di uccelli a distruggere dei maiali malvagi che hanno rubato le loro uova. La storia ci porta su un’isola popolata da volatili quasi tutti felici, anche se incapaci di volare. In questo paradiso, Red, un uccello con problemi di controllo della rabbia, il velocissimo Chuck e l’esplosivo Bomb, sono sempre stati emarginati. Ma quando sull’isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà a loro dimostrargli di che cosa sono capaci…

Multisala Lumiere, Sala De Curtis. Orario Spettacoli: 18/20/22

Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 18/20/22



NOW YOU SEE ME 2

Sequel di Now You See Me – I maghi del crimine, film del 2013. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco,Woody Harrelson, Michael Caine e Morgan Freeman, già presenti nel primo film, a cui si aggiungono Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan e Jay Chou. I Cavalieri, ricercati dall’FBI, scalpitano nella clandestinità, impazienti di poter di nuovo calcare un palcoscenico e ammaliare un vasto pubblico. L’occasione si offre al momento di denunciare il corrotto magnate della tecnologia Owen Case, ma si rivela una trappola, che li trasferisce come per “magia” a Macao, al soldo del giovane e facoltoso ex socio di Case, Walter Mabry, per recuperare un chip pericolosamente potente e guadagnare la promessa libertà. Ma dietro la tenda c’è sempre una sorpresa e dietro le sbarre c’è ancora Thaddeus Bradley, sebbene per poco…

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO

Sequel diAlice in Wonderland del 2010, si basa sul romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll.

Tra gli interpreti principali figurano nuovamente Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway e Helena Bonham Carter, già presenti nel primo film. Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico che la riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto (Johnny Depp) che sembra non essere più in sé. Tornando indietro nel tempo, incontra amici – e nemici – in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima dello scadere del tempo.

Multisala Lumiere, Sala De Sica (2d). Orario Spettacoli: 18.30/20.30



Conspiracy con Al Pacino e Anthony Hopkins

CONSPIRACY

La cospirazione, pellicola di grande impatto drammatico, può essere fatta rientrare nella categoria thriller di azione ad alto tasso di suspence. Il film, diretto da Shintaro Shimosawa, vanta due attori del calibro di Anthony Hopkins e Al Pacino. Ben Cahill (Josh Duhamel) è un giovane e ambizioso avvocato che si ritrova coinvolto in un delicato intrigo di potere tra Arthur Denning (Anthony Hopkins), un corrotto manager farmaceutico, e Charles Abrams (Al Pacino), uno dei soci del suo studio legale. Quando il caso prende una svolta pericolosa, l’uomo deve cercare di scoprire la verità prima di perdere.

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30



TUTTI VOGLIONO QUALCOSA

Nuovo film di Linklater, reduce dal grande successo di Boyhood. Texas, 1980. Jake sbarca al campus dove si appresta a cominciare il suo corso di studi. Lanciatore nella squadra di baseball dell’università ha una camera in una casa affollata di compagni che pensano principalmente a godersi la vita, seducendo fanciulle, bevendo birre e ballando agghindati nei club. Integrato molto presto nel gruppo di gioiosi conviventi, Jake si innamora di Beverly, una studentessa d’arte e spettacolo che sembra ricambiarlo. Tra una scazzottata e un allenamento, Jake e compagni approfitteranno della ‘ricreazione’.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30



L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO

Film diretto da Matt Brown, basato sul libro di Robert Kanigel, “L’uomo che vide l’infinito – La vita breve di Srinivasa Ramanujan, genio della matematica”, racconta la vera storia di Srinivasa Ramanujan, genio indiano della matematica, completamente autodidatta. Per far conoscere al mondo la sua mente geniale, dovrà lasciarsi alle spalle la giovane e amata sposa Janaki, interpretata da Devika Bhise per intraprendere un lungo viaggio che lo porterà a Cambridge, dove forgerà un forte legame con il suo mentore, l’eccentrico professore G.H. Hardy. Sotto la guida di Hardy, il suo lavoro si evolverà in modo tale da rivoluzionare per sempre la matematica e trasformare il modo in cui gli scienziati spiegano il mondo.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 18.10



Warcraft, il film di Duncan Jones

WARCRAFT

Co-scritto e diretto da Duncan Jones (figlio di David Bowie) regista di Moon e Sourcecode. È ambientato nell’universo di Warcraft, creato da Blizzard Entertainment, ed è l’adattamento cinematografico di Warcraft: Orcs & Humans, videogioco del 1994 e primo della saga. Warcraft è l’epica avventura di un conflitto tra mondi in collisione, basata sul celebre videogioco di Blizzard Entertainment. Il pacifico regno di Azeroth è sul piede di guerra e la sua civiltà è costretta ad affrontare una terribile stirpe di invasori: i guerrieri Orchi in fuga dalla loro terra agonizzante e pronti a colonizzarne un’altra.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 20/22.30



IN NOME DI MIA FIGLIA

Nel 1982, Kalinka, la figlia quattordicenne di André Bamberski, muore mentre è in vacanza in Germania con sua madre e con il patrigno. André è convinto che non si sia trattato di un incidente e inizia a indagare. Gli esiti di un’autopsia sommaria sembrano confermare i suoi sospetti e lo spingono ad accusare di omicidio il patrigno di Kalinka, il dottor Dieter Krombach. Non riuscendo però a farlo incriminare in Germania, André cerca di far aprire un procedimento giudiziario in Francia e dedicherà il resto della sua vita nella speranza di ottenere giustizia per sua figlia. Il film è tratto da una storia vera.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 22.30



Friend Request e Ma-Ma: gli altri film in sala

FRIEND REQUEST

Laura è una studentessa molto popolare e molto amata dai suoi amici, cosa facilmente deducibile anche dai suoi 800 amici su Facebook. Usa quotidianamente i social media per parlare con i suoi amici e condividere momenti di vita quotidiana. Un giorno riceve una richiesta di amicizia da parte di una sconosciuta, Marina. Quando decide di accettarla, iniziano a morire i suoi amici, uno dopo l’altro, e le restano solo pochi giorni per risolvere l’enigma…

Cinema Nuova Pergola. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30



MA-MA: TUTTO ANDRA‘ BENE

Diretta da Julio Medem, Penelope Cruz torna a sfoderare una interpretazione intensa e totale. L’attrice spagnola veste i panni di Magda, madre di un ragazzino che gioca molto bene a calcio. Nello stesso arco di tempo perde il lavoro, il marito la lascia per una studentessa e lei scopre di avere un tumore al seno che ne richiede l’asportazione. A sostenerla nella lotta contro il male saranno il suo ginecologo e Arturo, un ex calciatore (ora ricercatore di talenti) conosciuto mentre assisteva a una partita del figlio.

Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30