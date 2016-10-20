‘Tutti al Cinema’, Tom Cruise di nuovo Jack Reacher. Ruffini e Mandelli ‘babysitter’

Ogni settimana, su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche. Arriva nelle sale Jack Reacher, secondo capitolo del film action con Tom Cruise ancora nei panni del protagonista. Al cinema anche Inferno, i comini Ruffini e Mandelli con I babysitter e tanti altri film.

INFERNO

Il terzo capitolo del sodalizio Dan Brown-Ron Howard vede ancora Tom Hanks nei panni del protagonista e abbandona il tema del rapporto con la fede cattolica. Le avventure del simbolista di Harvard non sono finite. Robert Langdon si risveglia in un ospedale di Firenze, vittima di una profonda amnesia, dopo che alcuni uomini misteriosi hanno tentato di ucciderlo e sembrano voler portare a termine il lavoro. Si affida al medico Sienna Brooks per recuperare i suoi ricordi e svelare ancora una volta i misteri che si annidano intorno all’opera immortale di Dante, le cui immagini criptiche sembrano non voler abbandonare la mente dello studioso. Il Consortium, un’organizzazione segreta, sarà il nuovo nemico da sconfiggere. Un ritmo ricco di tensione in una battaglia tra il bene e il male che sembrano avere confini molto sottili.

MULTISALA LUMIERE SALA SORDI – Orario spettacoli: 21

MULTISALA LUMIERE SALA DE CURTIS – Orario spettacoli: 17.30/19.45/22

CINEMA ODEON – Orario spettacoli: 17.30/19.45/22

CICOGNE IN MISSIONE

Le cicogne portano i bambini… o almeno una volta era così. Adesso consegnano i pacchi per Cornerstore.com, il gigante del commercio online. Junior, il miglior impiegato dell’azienda, è sul punto di ricevere una promozione quando per sbaglio attiva la Macchina Fabbrica-Bambini, dando così vita a una bimba adorabile e assolutamente non autorizzata. Nel disperato tentativo di recapitare questo fagottino di problemi prima che il capo se ne accorga, Junior e la sua amica Tulip, l’unica umana a Stork Mountain, iniziano una corsa contro il tempo per portare a termine la loro prima consegna, intraprendendo un viaggio frenetico e rivelatore durante il quale più di una singola famiglia potrebbe trovare la felicità e le cicogne potrebbero tornare a svolgere la loro vera missione.

MULTISALA LUMIERE SALA SORDI – Orario spettacoli: 17.30/19.10 (sabato e domenica anche 15.45)

Jack Reacher: Punto di non ritorno

JACK REACHER – PUNTO DI NON RITORNO

Jack Reacher (Tom Cruise) ritorna con il suo marchio di giustizia nel sequel Jack Reacher: Punto di non ritorno. Susan Turner (Cobie Smulders), maggiore dell’esercito che dirige la vecchia unità investigativa di Reacher, viene arrestata con l’accusa di spionaggio e Reacher, consapevole della sua innocenza, deve aiutarla ad uscire di prigione e scoprire la verità dietro una grande cospirazione del governo per proteggere i loro nomi e salvare le loro vite. Fuggitivo dalla legge, Reacher scopre un potenziale segreto del suo passato che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

MULTISALA LUMIERE SALA INGRID BERGMAN – Orario spettacoli: 18.10/20.20/22.30

PETS

Pets – Vita da animali è il ritorno alla regia di Chris Renaud, creatore di Cattivissimo Me e già regista di Lorax. Il cane Max vive in massima serenità il suo tran tran con la padrona, almeno finché questa non torna a casa con l’enorme Duke, salvato da un canile: dovrà convivere con lui d’ora in poi. L’inevitabile tensione trasforma il primo giorno in un disastro colossale: Max e Duke si ritrovano lontanissimi da casa, mentre i cani loro amici (tra cui l’innamoratissima Gidget) cercano di raggiungerli, e una banda di animali selvatici nascosti nelle fogne, capitanati dal folle coniglio Nevosetto, vuole la loro pelle.

MULTISALA LUMIERE SALA VIRNA LISI – Orario spettacoli: 18 (sabato e domenica anche 16)

CINEMA NUOVA PERGOLA – Orario spettacoli: 18.30 (sabato e domenica anche 16.30)

Bad Moms, la commedia di Amy Mitchell

BAD MOMS

Amy Mitchell ha una vita apparentemente perfetta: un matrimonio fantastico, dei bambini adorabili, una bella casa e una carriera. Tuttavia lavora troppo, è super impegnata, è esausta a tal punto che sta per perdere la testa. Stufa, unisce le forze con altre due mamme super stressate, Kiki e Carla, in una missione per liberarsi dalle responsabilità convenzionali – darsi alla pazza gioia, abbandonarsi a una tardiva libertà atipica per una mamma, divertimento e autoindulgenza – ed entrare in rotta di collisione con la regina dell’Associazione Insegnanti-Genitori, Gwendolyn, e la sua cricca di mamme perfette, Vicky e Stacy.

MULTISALA LUMIERE SALA VIRNA LISI – Orario spettacoli: 19.45

PAY THE GHOST

A un anno dalla tragica scomparsa del figlio, avvenuta misteriosamente durante una parata di Halloween a New York, Mike Lawford (Nicolas Cage) comincia a essere ossessionato da terrificanti visioni del figlio e a sentire intorno a lui l’inspiegabile e spaventosa presenza di una misteriosa figura. Deciso ad entrare in azione, Mike si riavvicina alla moglie Kristen (Sarah Wayne Callies) per indagare sulla scomparsa del figlio. I due insieme si mettono alla disperata ricerca del figlio e riescono a scoprire una serie di terrificanti indizi riguardo alla sua scomparsa.

MULTISALA LUMIERE SALA VIRNA LISI – Orario spettacoli: 21.15/22.45

I Babysitter, commedia italiana in sala

I BABY SITTER

Commedia italiana con Diego Abatantuono, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini che si rifà a un film francese che ha riscosso grande successo. Andrea un trentenne imbranato e timido, sogna di diventare un importante procuratore sportivo, intanto è impiegato nello studio del celebre agente di campioni Gianni Porini. Quando il suo capo gli chiede una sera di fare da babysitter al pestifero figlio Remo, Andrea, che quel giorno festeggia il compleanno, accetta, non immaginando che gli amici Aldo e Mario abbiano in mente per lui un party scatenato, video filmato minuto per minuto. La mattina dopo Porini trova la casa devastata e di Andrea e Remo non c’è traccia.

MULTISALA LUMIERE SALA DE SICA – Orario spettacoli: 19/20.45/22.30

PIUMA

E’ la storia di Ferro e Cate, due ragazzi come tanti, ai giorni nostri. Una gravidanza inattesa e il mondo che inizia ad andare contromano: la famiglia (quella accogliente e “normale” del ribelle Ferro, quella sgangherata e fuori dagli schemi della più assennata Cate), la scuola (i fatidici esami di maturità), gli amici (che sì, li capiscono, ma devono partire per il viaggio organizzato dopo gli esami), il lavoro (che non c’è). Tra tentennamenti e salti nel buio, prese di responsabilità e bagni di incoscienza, i due protagonisti attraverseranno i nove mesi più emozionanti e complicati della loro vita, cercando di non perdere la loro purezza e quello sguardo poetico che li rende così speciali.

MULTISALA LUMIERE SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 18.30/20.30/22.30

Lettere da Berlino, dramma del 1940

LETTERE DA BERLINO

Berlino 1940. La città è paralizzata dalla paura. Otto e Anna Quangel sono una coppia appartenente alla classe operaia che vive in un appartamento malmesso e che, come tutti, cerca di stare alla larga dai guai durante la dominazione nazista. Quando il loro unico figlio viene ucciso al fronte, la perdita spinge Otto e Anna a compiere uno straordinario atto di resistenza e rivolta. Iniziano così a diffondere per tutta la città cartoline anonime contro il regime di Hitler, con il rischio concreto di essere scoperti e giustiziati. Presto la loro campagna antinazista richiama l’attenzione dell’ispettore della Gestapo Escherich e inizia una spietata caccia all’uomo.

CINEMA NUOVA PERGOLA – Orario spettacoli: 20.20/22.30

QUALCOSA DI NUOVO

Ultimo film di Cristina Comencini, Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti le protagoniste. Lucia e Maria si conoscono da sempre. Due amiche che più diverse non si può. Lucia ha chiuso col genere maschile, Maria invece non riesce proprio a farne a meno. Una sera nel suo letto capita (finalmente!) l’Uomo perfetto. Bello, sensibile, appassionato, maturo. Il mattino però porta con sé incredibili sorprese e tra equivoci, grandi bugie e piccoli abbandoni Lucia e Maria si prenderanno una bella vacanza da sé stesse. Forse quel ragazzo incontrato per caso è davvero l’Uomo che tutte cercano perché con le sue semplici teorie riesce a fare la vera radiografia delle loro vite, a buttare all’aria abitudini e falsi miti e a rivoluzionare ogni desiderio e ogni certezza.

CINEMA AURORA – Orario spettacoli: 18.30/20.30/22.30