‘Tutti al cinema’ – Nelle sale Cattivi Vicini 2… e Italia-Germania

Su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Arriva la commedia Cattivi Vicini 2, sequel del film che ha ottenuto grande successo nel 2014. Nelle sale anche Rachet e Clank, celebre videogame, e Gli Invisibili con Richard Gere. Evento unico, al cinema anche Italia-Germania, gara dei quarti di finale di Euro 2016.

Da The Conjuring ad Angry Birds: i film al Multisala Lumiere

THE CONJURING – IL CASO ENFIELD

Sequel del film horror soprannaturale del 2013 L’evocazione – The Conjuring, basato su un nuovo caso della coppia di ricercatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, nuovamente interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga. I fatti narrati si svolgono nella Londra degli anni settanta, noti come il poltergeist di Enfield. Nel 1977, sei anni dopo i fatti narrati nel primo film, nel borgo londinese di Enfield, una famiglia viene sconvolta dalla manifestazione, tra le mura della propria abitazione, di apparenti presenze demoniache. Nella presunta casa infestata, nella quale oltre ai Warren indagano scettici ricercatori della Society for Psychical Research, vive una madre single divorziata, Peggy Hodgson, insieme ai suoi quattro figli: Margaret, Janet, Johnny e Billy, dall’età compresa tra i sette e i tredici anni. I poltergeistche si manifestano nell’abitazione, per oscuri motivi, prendono di mira in particolare l’undicenne Janet, che più volte vede la sua vita messa a repentaglio.

Multisala Lumiere, Sala De Curtis. Orario Spettacoli: 17.30/20/22.30

CATTIVI VICINI 2

Dopo i 270 milioni di dollari rastrellati a sorpresa al box-office dalla comedy Cattivi vicini, cast e regista tornano per un inevitabile sequel e stavolta in Cattivi Vicini 2 al fianco di Seth Rogen, Zac Efron e Rose Byrne ci sarà anche un’inedita e scatenata Chloë Grace Moretz nei panni della leader di una “sorellanza” che diventerà il nuovo avversario dei Radner che pensavano ingenuamente che l’incubo vissuto con i precedenti chiassosi vicini fosse ormai solo un lontano ricordo. Zac Efron, ex leader della confraternita del film precedente, scopre che tutti i suoi amici hanno trovato uno scopo nella vita, mentre lui continua a bighellonare senza meta, così decide di fare ammenda aiutando i sempre più disperati Radner a distruggere la “sorellanza” dall’interno

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario Spettacoli: 19/20.45/22.30



DRAGON BLADE

Il film vede protagonista Jackie Chan, star internazionale che qui non è solo protagonista e coreografo delle scene d’azione, ma anche produttore. Sulla scena con lui due interpreti d’eccezione, il popolare attore hollywoodiano John Cusack e il premio Oscar Adrien Brody. Il film è ambientato nelle pianure cinesi di duemila anni fa: una misteriosa legione di soldati galoppa lungo la Via della Seta. Per proteggere il suo Paese e per discolparsi dall’accusa di tradimento, Huo An riunisce i guerrieri di 36 nazioni di etnie diverse per combattere insieme Tiberio in una battaglia epica.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30



RACHET E CLANK

Film d’animazione che è una trasferta cinematografica per il celebre videogame PlayStation sviluppato da Insomniac Games. Due improbabili eroi lottano per fermare un vile alieno noto come Presidente Drek dal distruggere tutti i pianeti della Galassia Solana. Ratchet è l’ultimo della sua specie, un temerario “Lombax” che è cresciuto da solo e senza una famiglia su un pianeta arretrato, mentre Clank è un piccolo grande robot con più cervello che muscoli. Quando i due incappano in una pericolosa arma in grado di distruggere interi pianeti, devono unire le forze con un team di colorati eroi chiamati “Galactic Rangers” al fine di salvare la galassia. Lungo il percorso conosceranno l’eroismo, l’amicizia e l’importanza di scoprire la propria identità. L’edizione italiana del film fruirà delle voci dei volti noti del web Favij e Greta Menchi.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 18/20/22



ANGRY BIRDS

Film basato sul popolarissimo gioco degli Angry Birds, scaricato più di un miliardo di volte dalla sua uscita avvenuta tre anni fa. Nell’applicazione, i giocatori devono aiutare un gruppo di uccelli a distruggere dei maiali malvagi che hanno rubato le loro uova. La storia ci porta su un’isola popolata da volatili quasi tutti felici, anche se incapaci di volare. In questo paradiso, Red, un uccello con problemi di controllo della rabbia, il velocissimo Chuck e l’esplosivo Bomb, sono sempre stati emarginati. Ma quando sull’isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà a loro dimostrargli di che cosa sono capaci…

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 18/20/22

Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 18/20/22

Le altre proposte in sala: Kiki, Now You See Me 2, Gli Invisibili

KIKI E I SEGRETI DEL SESSO

Cinque divertenti storie d’amore e di bizzarre fantasie sessuali. Una donna è affetta da Dacrifilia, si eccita vedendo il partner che piange. Un’altra prova piacere quando sfiora dei soffici tessuti, Efefilia. Un uomo invece è affetto da Sonnofilia: ha strani desideri mentre la moglie dorme. Una ragazza soffre di Arpaxofilia, raggiunge l’orgasmo quando viene derubata. Chi non ha mai avuto una piccola perversione?! Una commedia divertente e provocante, campione d’incassi in Spagna, che rompe ogni tabù e garantisce un alto tasso di riaste.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30

NOW YOU SEE ME 2

Sequel di Now You See Me – I maghi del crimine, film del 2013. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco,Woody Harrelson, Michael Caine e Morgan Freeman, già presenti nel primo film, a cui si aggiungono Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan e Jay Chou. I Cavalieri, ricercati dall’FBI, scalpitano nella clandestinità, impazienti di poter di nuovo calcare un palcoscenico e ammaliare un vasto pubblico. L’occasione si offre al momento di denunciare il corrotto magnate della tecnologia Owen Case, ma si rivela una trappola, che li trasferisce come per “magia” a Macao, al soldo del giovane e facoltoso ex socio di Case, Walter Mabry, per recuperare un chip pericolosamente potente e guadagnare la promessa libertà. Ma dietro la tenda c’è sempre una sorpresa e dietro le sbarre c’è ancora Thaddeus Bradley, sebbene per poco…

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 22

GLI INVISIBILI

George (Richard Gere) è un uomo disperato. La vita sembra essersi dimenticata di lui. Senza un posto dove andare, si ritrova alla deriva tra le strade inospitali di New York City. Fallite tutte le possibilità di trovare un alloggio, cerca rifugio al Bellevue Hospital, il più grande centro di accoglienza per senzatetto di Manhattan. George entra in contatto con la crudele realtà degli emarginati. L’amicizia con uno degli ospiti del centro gli restituisce la speranza di poter ricostruire il difficile rapporto con la figlia che non vede da molti anni.

Cinema Nuova Pergola. Orario Spettacoli: 20.20/22.30

Italia-Germania al cinema: il quarto di finale di Euro 2016

ITALIA-GERMANIA AL CINEMA

Appassionante quarto di finale per gli azzurri di Conte al cospetto della Germania campione del Mondo. Dopo aver superato 2-0 la Spagna, un ostacolo ancora più duro per Buffon e compagni.

Cinema Nuova Pergola, Sabato ore 21. Ingresso unico 4 euro