Tutti a lezione di…’Volley a 360 gradi’!

Settimana intensa per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sia per il lavoro in palestra e sul campo, sia per le iniziative extra-tecniche promosse dalla società. Oltre alla ormai piacevolissima tappa di Rogliano (CS), una delegazione giallorossa ha partecipato ad un seminario organizzato dal Dott. Antonio Ammendolia, responsabile dello staff medico, dal titolo “Il Volley a 360 gradi”.

Il seminario sul volley a 360 gradi

Un’importante iniziativa didattica, dunque, quella promossa da Ammendolia che, in qualità di coordinatore didattico del corso di Laurea in Scienze Motorie, ha pensato bene di far conoscere ai propri studenti quello che è la pallavolo di tutti i giorni.

In aula gremita in ogni ordine di posto da 200 studenti, hanno partecipato coach Waldo Kantor, insieme al vice allenatore Antonio Valentini, al preparatore atletico Pasquale Piraino, al capitano Manuel Coscione e al responsabile tecnico del settore giovanile, coach Tonino Chirumbolo. Tanti i temi sviscerati con una lunga e proficua chiacchierata che ha incuriosito l’attenta platea che ha potuto carpire segreti e aneddoti rispetto alle relazioni e alle storie di vita vissute messe sul tappeto dagli illustri relatori.

L’iniziativa del dottor Ammendolia

Merito, dunque, dell’iniziativa del Dott. Ammendolia che ha sottolineato come “sia stato importante e gratificante la presenza di così tanti studenti che hanno partecipato con grande attenzione al seminario. Un’iniziativa che ha messo in luce la pallavolo vera, quella vissuta ogni giorno, quella pallavolo che non può essere raccontata, al pari di altri sport, attraverso le pagine di un libro o di un testo universitario. Un lavoro tangibile, di qualità e sinergia che ha dato i suoi frutti e per il quale ringrazio, per la gentilezza e la cordialità dimostrata, i colleghi dello staff tecnico della Tonno Callipo”.