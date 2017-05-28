Tutti i vincitori del ‘3vs’ al Pianeta Viola

Grande cornice di pubblico al Pianeta Viola e super seguito per la fase regionale del “tre contro tre” federale.

Sabato 27 Maggio 2017 tutti il basket giovanile della regione è sceso in campo per una giornata intera di sfide “hall-court”.

Quattro categorie diverse divise in Under 17 Maschile e femminile ed Under 15 maschile ed in rosa.

Seguendo i dettami della federazione centrale, il basket tre contro tre sta prendendo sempre più piede: La disciplina del basket “a metà campo” diventerà argomentazione delle prossime Olimpiadi, nel frattempo, tutta Italia si struttura.

Il grande flusso in arrivo da tutta la regione ha avuto i seguenti esiti sportivi: nell’Unger 17 maschile vince la Smaf Catanzaro.

Che duello contro la Viola di Stepanovic: il successo è giallo-rosso grazie alle performances di Markovic,Commisso e Dolce.

I giallo-rossi firmano una bella “doppietta” vincendo anche l’Under 15.

Falzetta,Brugnano,Guarnieri e Scarpino sono i protagonisti del grande successo Smaf vittoriosi in finale contro Cab Cosenza.

Nell’Under 17 in rosa coppa al cielo per le giovani della Lumaka Reggio Calabria: le protagoniste sono Noemi Nucera, Elisa Pellicanò,Roberta Dattola e Caterina Saia vincenti nella finalissima contro la Calcom Catanzaro.

La finale Under 15 femminile ha mandato in campo sempre queste due società: la vittoria è catanzarese.

Vince la Calcom Centro Basket Catanzaro con Martina Nocera,Francesca Greco,Eleonora Bellassi ed Alice Montebello.