Tutti i vincitori del ‘3vs’ al Pianeta Viola
Giornata di sfide al Pianeta Viola per la fase regionale del 3 contro 3: Smaf e Calcom Catanzaro e Lumaka Reggio sul gradino più alto
28 Maggio 2017 - 20:01 | di Pasquale Romano
Grande cornice di pubblico al Pianeta Viola e super seguito per la fase regionale del “tre contro tre” federale.
Sabato 27 Maggio 2017 tutti il basket giovanile della regione è sceso in campo per una giornata intera di sfide “hall-court”.
Quattro categorie diverse divise in Under 17 Maschile e femminile ed Under 15 maschile ed in rosa.
Seguendo i dettami della federazione centrale, il basket tre contro tre sta prendendo sempre più piede: La disciplina del basket “a metà campo” diventerà argomentazione delle prossime Olimpiadi, nel frattempo, tutta Italia si struttura.
Il grande flusso in arrivo da tutta la regione ha avuto i seguenti esiti sportivi: nell’Unger 17 maschile vince la Smaf Catanzaro.
Che duello contro la Viola di Stepanovic: il successo è giallo-rosso grazie alle performances di Markovic,Commisso e Dolce.
I giallo-rossi firmano una bella “doppietta” vincendo anche l’Under 15.
Falzetta,Brugnano,Guarnieri e Scarpino sono i protagonisti del grande successo Smaf vittoriosi in finale contro Cab Cosenza.
Nell’Under 17 in rosa coppa al cielo per le giovani della Lumaka Reggio Calabria: le protagoniste sono Noemi Nucera, Elisa Pellicanò,Roberta Dattola e Caterina Saia vincenti nella finalissima contro la Calcom Catanzaro.
La finale Under 15 femminile ha mandato in campo sempre queste due società: la vittoria è catanzarese.
Vince la Calcom Centro Basket Catanzaro con Martina Nocera,Francesca Greco,Eleonora Bellassi ed Alice Montebello.
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