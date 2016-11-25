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#TuttialCinema – Risate con la Cena di Natale, Animali Notturni thriller di Tom Ford

La guida settimanale ai film proiettati nelle sale reggine, tra Animali Fantastici, il thriller di Tom Ford e la commedia La cena di Natale

25 Novembre 2016 - 20:13 | di Pasquale Romano

La cena di Natale, banner del film in sala a Reggio Calabria

Ogni settimana, su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche.

Animali Fantastici e dove trovarli

Animali Fantastici e Dove Trovarli
Animali Fantastici e dove trovarli ci porta alla scoperta di una nuova era del magico mondo di J.K. Rowling, ambientata decenni prima di Harry Potter, e dall’altra metà del globo, con protagonista Eddie Redmayne nel ruolo del Magizoologo Newt Scamander. Siamo nel 1926, il magico mondo Newyorkese è minacciato da pericoli sempre crescenti. Qualcosa di misterioso sta seminando la distruzione per le strade, rischiando di far uscire allo scoperto la comunità magica dinanzi ai No-Mag (termine americano per Babbani), tra cui i Secondi Salemiani, una fazione di fondamentalisti intenti al loro sradicamento. E il potente ed oscuro mago Gellert Grindelwald, dopo aver scatenato il caos in Europa, è sparito e ora è introvabile. Ignaro delle crescenti tensioni, Newt Scamander arriva in città quasi alla fine di un viaggio intorno al globo alla ricerca e al salvataggio di creature magiche, alcune delle quali vengono nascoste nella sua valigia in pelle apparentemente anonima, ma dalle dimensioni magiche.
MULTISALA LUMIERE SALA DE CURTIS (3D)- Orario spettacoli:17:30 – 20:00 – 22:30
MULTISALA LUMIERE SALA SORDI (2D) – Orario spettacoli: 17:00 – 19:30 – 22:00
CINEMA ODEON – Orario spettacoli: 17.00 – 19.30 – 22.00

Animali Notturni
Susan Morrow, una mercante d’arte di Los Angeles, conduce una vita agiata ma vuota insieme al marito Hutton Morrow. Durante un weekend, mentre Hutton è via per un viaggio di lavoro, Susan trova un pacco inaspettato nella cassetta delle lettere. È un romanzo intitolato Nocturnal Animals, scritto dal suo ex marito, Edward Sheffield, con cui Susan non ha contatti da anni. Insieme al manoscritto c’è un biglietto di Edward che incoraggia Susan a leggere il libro e a chiamarlo durante la sua visita in città. Sola nel suo letto, di notte, Susan si immerge nella lettura. Il romanzo è dedicato a lei ma il contenuto è violento e devastante…
MULTISALA LUMIERE SALA INGRID BERGMAN – Orario spettacoli: 18:10 – 20:20 – 22:30

Mechanic: Resurrection con Jason Statham

Mechanic: Resurrection
Arthur Bishop (Jason Statham) è tra i sicari più richiesti al mondo: meticoloso, non sbaglia un colpo ed è specializzato nel far sembrare gli assassinii dei normali incidenti. Anche se uscito dal “business” Arthur sarà costretto a tornarci per un’ultima missione: completare una serie di omicidi, uccidendo gli uomini più pericolosi al mondo, senza che l’FBI si accorga che i colpi portano la sua inconfondibile “firma”.
MULTISALA LUMIERE SALA VIRNA LISI – Orario spettacoli: 18:30 – 20:30 – 22:30
domenica anche alle 16:30

One Piece GOLD – Il Film
La Ciurma di Cappello di Paglia sale a bordo di Gran Tesoro, la città del divertimento più grande del mondo, dove si concentra tutta la ricchezza possibile per offrire giorno e notte spettacoli e attrazioni meravigliose. Gran Tesoro è così potente da evadere anche il controllo del Governo Mondiale, e persino i pirati e gli uomini di mare devono seguire le regole della città mentre spendono il loro denaro nei casinò o per gli altri divertimenti offerti dalla città. Mentre Luffy e i suoi amici cominciano a godersi le immagini e i suoni di questo luogo, compare Gild Tesoro, un uomo che grazie ai soldi è in grado di smuovere facilmente il Governo Mondiale e persino di discutere con i Draghi Celesti.
MULTISALA LUMIERE SALA DE SICA – Orario spettacoli: 18:10 – 20:20 – 22:30
sab.& dom. anche alle 16:00

Quel bravo ragazzo con Herbert Ballerina

Quel bravo ragazzo
Quel bravo ragazzo non è un film di Maccio Capatonda (seppur presente nel progetto), ma un debutto solista cucito sulle spalle del lunare Herbert Ballerina. Cosa succede se un potentissimo boss mafioso sta per morire e vuole lasciare il comando della sua spietatissima cosca a un figlio che non ha mai riconosciuto? Ma, soprattutto, cosa succede se quel figlio è un innocuo, ingenuo e goffo ragazzotto di 35 anni che fa il chierichetto e che è vissuto in un orfanatrofio di un paesino del Sud Italia?
MULTISALA LUMIERE SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 19:15 – 21:00 – 22:30 sab. & dom. anche alle 16:30

Come diventare grandi nonostante i genitori
Ai ragazzi di “Come diventare grandi nonostante i genitori”, al liceo, arriva la nuova preside che decide di non aderire al concorso scolastico nazionale per gruppi musicali. Per i ragazzi, che hanno una passione sfrenata per la musica, è un colpo mortale e, anche quando i genitori corrono a protestare, la preside decide addirittura di raddoppiare il lavoro quotidiano dei ragazzi. Dopo i primi voti bassi, i genitori consigliano prudentemente ai ragazzi di sottostare alle decisioni della nuova preside. Tuttavia i ragazzi, con orgoglio, decidono di iscriversi al concorso musicale pur avendo contro scuola e genitori. La sfida pare impossibile e invece porterà i ragazzi a crescere in modo sorprendente tra ostacoli di ogni tipo da superare.
CINEMA NUOVA PERGOLA – Orario spettacoli: 18.30 – 20.30 – 22.30 sab. & dom. anche alle 16:30

La cena di natale
Dopo Io Che Amo Solo Te tornano le emozioni, le risate e le furie dei personaggi creati da Luca Bianchini, che troveremo ancora insieme per La cena di Natale. Una Vigilia magica, con la presenza silenziosa e speciale della neve che imbianca la splendida Polignano a mare, dove tutti però sono più agitati del solito. La più sconvolta è Matilde che riceve un anello con smeraldo da Don Mimì, suo marito, “colpevole” di averla troppo trascurata negli ultimi tempi. Lei si esalta a tal punto da improvvisare un cenone per quella stessa sera nella loro grande casa, soprannominata con modestia il “Petruzzelli”, in cui ci si muove con l’ascensore e dove troneggia un albero di Natale alto quattro metri. L’obiettivo di Matilde è chiaro: sfidare davanti a tutti Ninella, la consuocera, il grande amore di gioventù di suo marito. E Ninella non si lascia intimidire…
CINEMA AURORA – Orario spettacoli: 16;30 – 18;30 – 20;30 – 22;30

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