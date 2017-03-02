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#TuttialCinema – Nelle sale Logan:The Wolverine e l’ultimo film di Maccio Capatonda

Gli orari e le sale dei film in programmazione a Reggio Calabria: dalle novità al cinema alle commedie italiane, i titoli della settimana

02 Marzo 2017 - 15:41 | di Pasquale Romano

Logan-The Wolverine con Hugh Jackman, il film nelle sale di Reggio Calabria

Su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche. Esce nelle sale Logan-The Wolverine, ultimo appuntamento con Hugh Jackman ancora nei panni di Wolverine, per l’ultima volta come dichiarato dallo stesso attore.

I film in uscita e quelli ancora in sala

Nelle sale ancora T2: Trainspotting, film manifesto di una generazione, che è diventato da subito un cult. Danny Boyle, a 20 anni di distanza, ha accettato il rischio di girarne il seguito. Vedremo quindi che fine hanno fatto Mark Renton e il suo gruppo di amici sbandati.

Nelle sale rimane ancora La La Land, film-musical con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiato ai Golden Globe e mattatore all’ultima edizione degli Oscar, con Emma Stone premiata con la prestigiosa statuetta. Nei cinema reggini anche The Great Wall, è Matt Damon il protagonista di un film dal budget stratosferico, tanto atteso quanto discusso. C’è spazio anche per la commedia italiana, con Beata ignoranza, Mamma o Papà? e Omicidio all’italiana, film di e con Maccio Capatonda.

Gli orari dei film a Reggio Calabria

Di seguito il dettaglio dei film in programmazione a Reggio Calabria in questa settimana.

LOGAN-THE WOLVERINE
MULTISALA LUMIERE, SALA DE CURTIS – Orario spettacoli: 17.30-20-22.30

OMICIDIO ALL’ITALIANA
MULTISALA LUMIERE, SALA SORDI – Orario spettacoli: 18.30-20.30-22.30

BEATA IGNORANZA
MULTISALA LUMIERE, SALA INGRID BERGMAN – Orario spettacoli: 18.30-20.30-22.30

THE GREAT WALL
MULTISALA LUMIERE, SALA VIRNA LISI – Orario spettacoli: 18.30-20.30-22.30

MAMMA O PAPA?
MULTISALA LUMIERE, SALA DE SICA – Orario spettacoli: 18.30

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO
MULTISALA LUMIERE, SALA DE SICA – Orario spettacoli:20.20-22.30

T2: TRAINSPOTTING
MULTISALA LUMIERE, SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 18.10-20.20-22.30

ROSSO ISTANBUL
CINEMA NUOVA PERGOLA – Orario spettacoli: 18.10-20.20-22.30

JACKIE
CINEMA ODEON – Orario spettacoli: 18 – 20 – 22

LA LA LAND
CINEMA AURORA – Orario spettacoli: 17.30 – 20

TRUMAN- UN VERO AMICO E’ PER SEMPRE
CINEMA AURORA – Orario spettacoli: 22.30

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