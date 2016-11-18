TuttialCinema – Animali Fantastici il ‘nuovo’ Harry Potter

Ogni settimana, su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche.

Animali Fantastici e dove trovarli nelle sale di Reggio

Animali Fantastici e dove trovarli

Animali Fantastici e dove trovarli ci porta alla scoperta di una nuova era del magico mondo di J.K. Rowling, ambientata decenni prima di Harry Potter, e dall’altra metà del globo, con protagonista Eddie Redmayne nel ruolo del Magizoologo Newt Scamander. Siamo nel 1926, il magico mondo Newyorkese è minacciato da pericoli sempre crescenti. Qualcosa di misterioso sta seminando la distruzione per le strade, rischiando di far uscire allo scoperto la comunità magica dinanzi ai No-Mag (termine americano per Babbani), tra cui i Secondi Salemiani, una fazione di fondamentalisti intenti al loro sradicamento. E il potente ed oscuro mago Gellert Grindelwald, dopo aver scatenato il caos in Europa, è sparito e ora è introvabile. Ignaro delle crescenti tensioni, Newt Scamander arriva in città quasi alla fine di un viaggio intorno al globo alla ricerca e al salvataggio di creature magiche, alcune delle quali vengono nascoste nella sua valigia in pelle apparentemente anonima, ma dalle dimensioni magiche.

MULTISALA LUMIERE SALA SORDI – Orario spettacoli: 17:00 – 19:30 – 22:00 (2d)

MULTISALA LUMIERE SALA DE CURTIS – Orario spettacoli: 17:30 – 20:00 – 22:30 (3d)

CINEMA ODEON – Orario spettacoli: 17.00 – 19.30 – 22.00 (2d)

Quel bravo ragazzo

Quel bravo ragazzo non è un film di Maccio Capatonda (seppur presente nel progetto), ma un debutto solista cucito sulle spalle del lunare Herbert Ballerina. Cosa succede se un potentissimo boss mafioso sta per morire e vuole lasciare il comando della sua spietatissima cosca a un figlio che non ha mai riconosciuto? Ma, soprattutto, cosa succede se quel figlio è un innocuo, ingenuo e goffo ragazzotto di 35 anni che fa il chierichetto e che è vissuto in un orfanatrofio di un paesino del Sud Italia?

MULTISALA LUMIERE SALA INGRID BERGMAN – Orario spettacoli: 19:15 – 21:00 – 22:35. sab. & dom. anche alle 17:30

Film in sala: La verità negata e In guerra per amore

La verità negata

Basato sul famoso libro “Denial: Holocaust History on Trial” di Deborah E. Lipstadt, il film racconta della battaglia legale intrapresa dall’autrice, interpretata dal premio Oscar Rachel Weisz, contro il negazionista David Irving (Timothy Spall) che negava l’Olocausto e che citò la scrittrice in giudizio per diffamazione. Il sistema legale britannico prevede in questi casi che l’onere della prova spetti all’imputato; toccò quindi a Lipstadt e al suo gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton (Tom Wilkinson) provare una verità fondamentale, ovvero che l’Olocausto, uno degli eventi più gravi e significativi del XX secolo, era tutt’altro che un’invenzione.

MULTISALA LUMIERE SALA VIRNA LISI – Orario spettacoli: 18:30 – 20:30 – 22:30. sab. & Dom. anche alle 16:45

In guerra per amore

Secondo film di Pif, reduce dal buon successo di critica e pubblico riscosso con ‘La mafia uccide solo d’estate’. In ‘In guerra per amore’, mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze, il nostro protagonista deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, giovane e squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia: l’evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell’Italia e della Mafia.

MULTISALA LUMIERE SALA DE SICA – Orario spettacoli: 20:45. sab. & dom. anche alle 17:00

A spasso con Bob

Quando James Bowen trova davanti alla porta del suo alloggio popolare un gatto rosso, rannicchiato in un angolo, indifeso e ferito, non immagina quanto la sua vita stia per cambiare. James, ventisette anni, non ha un lavoro né una famiglia su cui contare. Vive alla giornata per le vie di Londra, e raccoglie qualche spicciolo suonando la chitarra davanti a Covent Garden e nelle stazioni della metropolitana. L’ultima cosa di cui ha bisogno è un animale domestico. Eppure non resiste a quella palla di pelo, che subito battezza Bob

MULTISALA LUMIERE SALA DE SICA – Orario spettacoli: 19:00

Commedie e animazione: Masterminds, Trolls, Che vuoi che sia

Masterminds – I geni della truffa

David Ghantt è un uomo semplice, imprigionato in una vita monotona. Giorno dopo giorno guida un furgone blindato trasportando milioni di dollari che non sono suoi. La sua unica distrazione è la cotta che ha per la collega Kelly Campbell: che lo spingerà ad osare oltre ogni limite. Con una banda di criminali un po’ dementi guidati da Steve Chambers, e con un piano piendo di falle, David riesce nell’impossibile: fuggire via con 17 milioni di dollari. Ingenuamente, perà, consegna i soldi a questo gruppo di imbroglioni, finendo con l’essere l’unico capro espiatorio della rapina. Mentre gli altri spendono il bottino senza pensarci, lasciando dietro di loro tracce inequivocabili, David deve sfuggire alla polizia, evitare un ridicolo killer e cercare di far girare le carte in suo favore.

MULTISALA LUMIERE SALA DE SICA – Orario spettacoli: 22:40

MULTISALA LUMIERE SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 20.45

Trolls

Dai creatori di Shrek, arriva TROLLS, una nuova commedia musicale che porta sul grande schermo le amate creature dai coloratissimi capelli. Partendo per un’epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy unirà le forze con Branch, in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen e del loro capo, il re Gristle.

MULTISALA LUMIERE SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 17:15

Che vuoi che sia

Claudio e Anna continuano a rimandare il progetto di un figlio nell’attesa che la loro situazione economica migliori. Le loro speranze future sono riposte in una piattaforma web ideata da Claudio, ma il crowdfunding lanciato per svilupparla non dà i risultati auspicati. Una sera, ad una festa, complici alcol e delusione, Claudio registra un video che posta per scherzo. Poiché sul web alla fine quasi tutti si riducono a guardare scene di sesso invece di rendersi conto del valore sociale della sua idea, Claudio lancia una sfida al “popolo di Internet”: fare un’offerta per un video hard, girato con Anna nella loro camera da letto, da mettere online. Tanto è questo che si cerca su Internet, no? La provocazione, però, viene presa sul serio e, mentre la loro celebrità aumenta, le donazioni raggiungono una cifra incredibile.

MULTISALA LUMIERE SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 19.00

Film in sala: Genius e Fai bei sogni

Genius

Colin Firth è Maxwell Perkins, l’editore passato alla Storia per aver scoperto scrittori come Ernest Hemingway e F. S. Fitzgerald e che un giorno si imbatté in Tom Wolfe, un prodigioso talento, praticamente un GENIO. Come tutti i geni, Wolfe era talmente consumato dalla sua arte da arrivare ad isolarsi completamente dal mondo e a sviluppare una malattia che lo porterà alla morte a soli 38 anni.

MULTISALA LUMIERE SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 22.35

Fai bei sogni

E’ la storia di una difficile ricerca della verità e allo stesso tempo la paura di scoprirla. La mattina del 31 dicembre 1969, Massimo, nove anni appena, trova suo padre nel corridoio sorretto da due uomini: sua madre è morta. Massimo cresce e diventa un giornalista. Dopo il rientro dalla Guerra in Bosnia dove era stato inviato dal suo giornale, incontra Elisa. La vicinanza di Elisa aiuterà Massimo ad affrontare la verità sulla sua infanzia ed il suo passato.

CINEMA NUOVA PERGOLA – Orario spettacoli: 17 – 19.30-22

Film in sala: La ragazza del treno e Bianca e Grey

La ragazza del treno

La storia è quella di Rachel Watson, una giovane donna che non ha superato il suo divorzio e il fatto che il suo ex si sia prontamente risposato, e che si è attaccata troppo alla bottiglia, arrivando a perdere anche il lavoro. Ciò nonostante, prende ogni mattina il treno dei pendolari come se ancora dovesse recarsi in ufficio, guardando fuori dal finestrino e fantasticando sulle cose e le persone che osserva: in particolare, la sua attenzione si fissa su una coppia che, nella sua immaginazione, ritiene perfetta. Un mattino, però, Rachel vede la lei della coppia assieme a un altro uomo, e dopo pochi giorni la ragazza sembra essere svanita nel nulla. Rachel inizierà a indagare sulla sorte di questa sconosciuta, scoprendo una verità sconcertante.

CINEMA AURORA – Orario spettacoli: 20;20 – 22;30

Bianca e Grey

Film particolare, proveniente da quella Russia che di recente – rimanendo nell’ambito dell’animazione, ha sfornato il mega successo di Masha e Orso. Una storia a metà tra la fiaba classica e le derive più ibride e postmoderne del cinema per ragazzi, con un aspetto e un design dei personaggi che da un lato, nell’antropomorfizzazione degli animali guarda più alla scuola di Don Bluth che a quella Disney, dall’altro si concede derive fantasy e quasi psichedeliche che sembrano derivare dal successo dei prodotti della Rainbow di Igino Straffi.

CINEMA AURORA – Orario spettacoli: 16-18

