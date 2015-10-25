Tutto pronto per l’ esordio casalingo della Golem Software Palmi

Tutto pronto per lo storico esordio casalingo della Golem Software Palmi che alle ore 18 di domenica 25 ottobre ospiterà le ragazze della Lilliput Settimo Torinese nell’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di serie A2. Una sfida da vivere tutta d’un fiato e che la Golem cercherà di fare sua dopo i segnali positivi mostrati sette giorni fa contro la Saugella Monza.

«La scorsa settimana – spiega la schiacciatrice Ramona Aricò – abbiamo disputato una bella partita dimostrando di avere carattere e di possedere quelle doti necessarie per mettere in difficoltà le nostre avversarie. Abbiamo messo in campo un bel gioco, in particolare nel corso del primo e del terzo set, dimostrando in campo di essere una buona squadra. Dopo aver vinto il primo set, resta il rammarico di non aver portato a casa, davvero per poco, il terzo set, che avrebbe cambiato le sorti dell’incontro. Personalmente sono contenta della mia prestazione, 20 punti al mio esordio e top scorer del match è un bel risultato, ma voglio fare ancora di più per la squadra. Naturalmente tutto è possibile grazie all’immancabile apporto delle mie compagne».

Una sfida tra due neopromosse

Quella di domenica è una sfida tra due neopromosse, con la Golem Software Palmi in cerca di riscatto dopo la buona prestazione contro Monza che non ha portato però punti utili a smuovere la classifica e la Lilliput Settimo Torinese che ha fatto sudare le proverbiali sette camice al Forlì, nell’esordio casalingo terminato soltanto al tie-break.

La Golem è quindi chiamata a dare il meglio di se: «C’è la giusta tensione – prosegue Ramona Aricò – fatta di mille emozioni e sensazioni per uno storico esordio casalingo dove apriremo la stagione tra le mura amiche del nostro palazzetto. Sappiamo che la gente si aspetta tanto da noi dopo aver portato qui un traguardo così prestigioso come la serie A, faremo di tutto per non deludere il nostro pubblico». In questo senso il messaggio dalla potente schiacciatrice del Palmi è chiaro:«L’appello è rivolto al pubblico affinché riempia la palestra “Surace” di Palmi. Un po’ come è stato nei play off promozione dove la gente ha saputo caricarci e trascinarci alla vittoria. Sono state emozioni straordinarie che speriamo di poter rivivere a cominciare da domenica. Tutti insieme possiamo fare bene in questa storica serie A».

Dove e quando si gioca

La sfida in programma domenica 25 ottobre alle ore 18 alla palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi tra Golem Software Palmi – Lilliput Settimo Torinese sarà diretta dagli arbitri Spinnicchia e Guarneri.