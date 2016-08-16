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Tutto pronto per la 14esima edizione dell’Hornycus Festival

Conferenza stampa di presentazione della sessione estiva calabrese: appuntamenti a ingresso libero con teatro, cinema e musica tra Chianalea e Marina Grande di Scilla

16 Agosto 2016 - 16:07 | di Redazione

Chianalea, borgo di Scilla, fotografia di Carmelo Fiore per la mostra sui paesaggi reggini

Mercoledì 17 agosto, alle ore 11.00, al Malavenda Cafè, è in programma la conferenza stampa di presentazione della sessione estiva calabrese dell’Horcynus Festival 2016.

L’evento, giunto quest’anno alla XIV edizione, è la sintesi annuale dei percorsi sulle economie sociali e sulle produzioni estetiche del Mediterraneo portati avanti dalla Fondazione Horcynus Orca, centro di ricerca e polo per le arti contemporanee con sedi a Messina e Reggio Calabria.

Nel 2016 il Festival ha cominciato a proporre una serie di eventi diffusi, partiti già a giugno al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro (Messina) e culminati con gli appuntamenti di fine luglio.

Ad agosto l’Horcynus Fest si sposta esattamente di fronte, tra il Porto di Chianalea, San Giorgio e Marina Grande di Scilla, dove il 19 e a seguire dal 23 al 27 agosto, propone appuntamenti a ingresso libero con il teatro, il cinema e la musica che anticipano la sessione internazionale con Cuba come Paese ospite a dicembre. Il programma dell’Horcynus Festival sarà illustrato nei dettagli in conferenza stampa dal sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone e dall’Assessore alla Cultura Marinella Gattuso, dal presidente della Fondazione Horcynus Orca Tommaso Marino, dai direttori artistici Massimo Barilla, Giacomo Farina, Franco Jannuzzi. L’evento è realizzato dalla Fondazione Horcynus Orca in collaborazione con Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione CON IL SUD e Comune di Scilla, con il contributo della Regione Calabria (Avviso di selezione per la realizzazione di iniziative culturali 2016 – Azione 1).

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