Tutto pronto per la II edizione Festival Internazionale di Teatro di Strada Calabria Buskers

Dal 25 al 28 giugno clown, musicisti, mangiafuoco e acrobati da tutto il mondo animano Piazza Italia, corso Garibaldi e il Lungomare di Reggio Calabria

Tutto pronto per la seconda edizione Festival Internazionale di Teatro di Strada “Calabria Buskers”, che si svolgerà dal 25 giugno al 28 giugno a Reggio Calabria. Anche per questa edizione il festival colorerà le vie cittadine con i tantissimi artisti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione pensata ed organizzata dalla Compagnia Pagliacci Clandestini con la direzione artistica di Santo Nicito coinvolgerà numerosi artisti locali ed internazionali.

Il “Calabria Buskers”, è un importante momento artistico, sociale e culturale patrocinato anche quest’anno della Provincia di Reggio Calabria dott. Giuseppe Raffa e dal vice presidente dott. Giovanni Verduci e inserito tra gli eventi “Estate reggina” del Comune di Reggio Calabria promossa dal Sindaco dott. Giuseppe Falcomatà.

Il progetto Pagliacci in giro e gli spettacoli in Piazza Italia

Il Festival rientra in un contenitore molto più ampio il progetto “Pagliacci in giro” racchiude al suo interno eventi come laboratori, mostre fotografiche, performance, attività sociali in strada e presso strutture socio-assistenziali e spettacoli. La piazza centrale dove si svolgeranno gli spettacoli sarà Piazza Italia, dalle 19:30 alle 24:00 ogni sera si intervalleranno e saranno protagonisti numerosi artisti clown, musicisti, mangiafuoco, acrobati ed altri artisti attratti dallo spirito e dalla qualità del “Calabria Buskers”. Gli artisti saranno presenti con le loro performance in contemporanea sul corso Garibaldi e sul Lungomare Falcomatà.

Tutto il Festival verrà seguito anche per questa edizione dal mediapartner Antenna Febea.

L’obiettivo anche per questa edizione è quello di regalare a grandi e piccini grandi performance artistiche.

Programma e contatti del festival

Questi alcuni particolari della kermesse, consultabili insieme a tutti gli altri consultando i siti , scrivendo a info@calabriabuskers.it, telefonando allo 3207042460 o visitando la pagina face book Calabria Buskers oppure Pagliacci Clandestini

In allegato la locandina con il programma.