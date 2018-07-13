Passaggio di consegne al Centro sportivo S. Agata. Di seguito il comunicato apparso sulla pagina facebook della Reggio FC, una delle società sportive dell’Asd Magna Grecia del presidente Antonio Girella:

“Con la presente, si comunica che nella tarda serata di ieri si sono concluse tutte le operazioni di consegna del Centro Sportivo S.Agata alla nostra società. Il tutto si è svolto nella massima cordialità e spirito di collaborazione tra le parti (noi, curatela e Urbs Reggina).

La struttura nei prossimi giorni non potrà essere accessibile al pubblico al fine di poter svolgere tutte le attività necessarie per poterla renderla perfettamente funzionale per la stagione sportiva 2018/2019. Il nostro obiettivo è quello di poter gestire, nell’arco temporale di nostra competenza, nel miglior modo possibile questo importante centro sportivo nell’interesse di tutta la collettività.

Ringraziamo tutti i tecnici che hanno collaborato a questo importante obiettivo ed in particolare l’Arch. Adda Giuseppe e il Geom. Martino Giuseppe. Ci auguriamo che il centro sportivo possa continuare ad essere un importante punto di riferimento del mondo calcistico non solo locale e che possa continuare ad ospitare i colori amaranto”.