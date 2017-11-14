Eventi, animazione e wedding: il titolare racconta la nascita dell'agenzia, il significato del nome e l'obiettivo di entrare nel cuore dei clienti

Affidabilità, efficacia e creatività. Sono queste le parole chiave di una realtà che proprio oggi compie il suo primo compleanno. Un’agenzia di servizi per eventi, animazione e spettacolo giovane ma con tanta esperienza alle spalle.

Dall’animazione all’agenzia: la storia di Ugo Gurnari

Il team di professionisti che opera all’interno di “UgoRilla”, questo il nome dell’agenzia, condivide infatti la stessa passione da oltre dieci anni.

“Tutto cominciò nel 2000 con la mia prima esperienza nel mondo dell’animazione, precisamente nel settore del mini club – spiega il titolare dell’agenzia Ugo Gurnari – Dopo poco meno di due anni riesco ad entrare in una delle aziende più grosse a livello nazionale di animazione, spettacolo ed eventi. L’esperienza maturata negli anni mi ha portato a conoscere bene il settore dell’animazione ma soprattutto ho imparato a saper gestire equipe anche nel settore degli eventi aziendali e mondani. Dopo 12 anni di animazione finalmente decisi che era arrivato il momento di avverare il mio sogno, gestire un’agenzia tutta mia, dove poter mettere in atto tutte le mie idee e la mia esperienza”.

Come nasce la scelta del nome UgoRilla?

“Non fu poi così tanto complicata – spiega Ugo Gurnari – fu un mio caro amico, il Dj Fabio Polimeni, ad assegnarmi questo nomignolo in base alla stazza fisica. Così col passare degli anni tutti gli amici, conoscenti e ospiti dei villaggi in cui lavoravo mi conobbero sempre di più come il Gorilla Calabrese. Ricordo ancora la data del mio primo evento, il 14 febbraio del 2002 quando organizzai presso la Taverna dei Picari una delle prime serate in città, dedicate alla musica RnB e Hip Hop”.

Le tre aree di UgoRilla

La “UgoRilla Servizi Eventi Animazione & Spettacolo” si suddivide in 3 aree: UgoRilla Eventi, UgoRilla, Weddings, UgoRilla Solution.

L’obiettivo è quello di organizzare eventi su misura ad ogni singolo cliente e poter offrire tutto ciò che può servire. Noleggio auto da cerimonia, fioristi, cake design, wedding planner, artisti, tv, dj, cantanti, musicisti, maghi, cabarettisti, sale ricevimenti, catering e giocolieri.

“Il progetto parte dal desiderio di distinguersi per innovazione, flessibilità e qualità, condividendo con i clienti sfide ed obiettivi – continua Ugo Gurnari – L’organizzazione in due diverse divisioni operative ci permette di offrire una gamma di proposte mirate e personalizzate”.

Dai matrimoni su misura al primo bilancio

L’ambizione era quella di organizzare e rendere felici le persone nel giorno più importante della loro vita. E così ‘UgoRilla’ si evolve attraverso l’organizzazione anche di matrimoni.

“Negli ultimi anni il matrimonio è cambiato molto, sia nella scelta organizzativa che d’intrattenimento, i nuovi futuri sposi preferiscono un matrimonio divertente e allo stesso tempo elegante. Per questo noi proponiamo la direzione artistica completa dell’evento offrendo un connubio tra eleganza e divertimento. Il nostro obiettivo è quello di rendere il giorno del proprio matrimonio, una data indimenticabile a 360°. Credo che negli anni la percentuale dei matrimoni con animazione e divertimento aumenterà a vista d’occhio”.

L’agenzia UgoRilla Eventi festeggia oggi un anno d’attività. Ugo Gurnari traccia un primo bilancio.

“E’ è stato un anno ricco di soddisfazioni. Spero di continuare sempre così aggiornando di pari passo i nostri metodi lavorativi cercando di offrire sempre più un prodotto funzionale. L’aspetto che più ci gratifica è entrare nel cuore di tutte le persone che sceglieranno di affidare i propri eventi a “UgoRilla”.

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