Ultima selezione del Festival Nazionale del cabaret ‘Facce da Bronzi’ nella città di Roma

Il Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” V edizione – Winter continua il suo tour nelle maggiori città italiane alla ricerca dei nuovi talenti della comicità nazionale e, dopo Milano e la tappa nella città di Napoli, con la selezione dei finalisti Luca Bruno, Antonio Riscetti e il duo Li Vedi, la nota kermesse si sposta a Roma prima del gran finale dell’11 febbraio al teatro “Grandinetti” di Lamezia Terme evento inserito all’interno della rassegna “Vacantiandu” con ospite speciale il comico di “Zelig” Rocco Barbaro.

I dodici comici in gara a Roma

Domenica 28 gennaio alle ore 21 nella cornice dell’Accento Teatro di Roma, nell’ambito della programmazione del Makkekomico, si esibiranno dodici comici provenienti da diverse città italiane: Emanuele Ravoni da Viterbo, i romani Giovanni Celani, Giorgia Ciotola, Alessandro Di Francesco, Manuela Macaro e Marco Pompei, da Anzio Daniele Serboli, Marco Vincis da Marino, il torinese Simone Arcuri, Mariangela Calia da Altamura, Maurizio Giuntoni da Carrara e Stefania Pellegrino da Caserta.

Lo spettacolo presentato dal comico Mago Mancini, sarà caratterizzato da monologhi, sketch e parodie presentati dai comici in concorso che si sfideranno fino all’ultima battuta per aggiudicarsi un posto da finalisti. I concorrenti saranno valutati da una giuria tecnica composta da personaggi dello spettacolo e presieduta dal direttore artistico del Festival l’autore comico di “Zelig” Alessio Tagliento.

Chi organizza il festival

Il Festival Nazionale “Facce da Bronzi” V edizione Winter ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con la collaborazione dell’Accademia del Comico, del Makkekomiko e dell’associazione “I Vacantusi” rappresenta un’importante realtà comica sul territorio nazionale attraverso una sinergica rete di collaborazioni con laboratori e centri di produzione del settore comico teatrale e per la sua valenza culturale e artistica è stato inserito negli “Eventi di rilievo regionale e nazionale” della Regione Calabria – Azione 1.