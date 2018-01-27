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Ultima selezione del Festival Nazionale del cabaret ‘Facce da Bronzi’ nella città di Roma

Il festival del cabaret fa tappa a Roma con dodici comici in gara prima del gran finale dell'11 febbraio a Lamezia Terme

27 Gennaio 2018 - 08:36 | di Vincenzo Comi

I partecipanti al Festival Nazionale del cabaret Facce da Bronzi

Il Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” V edizione – Winter continua il suo tour nelle maggiori città italiane alla ricerca dei nuovi talenti della comicità nazionale e, dopo Milano e la tappa nella città di Napoli, con la selezione dei finalisti Luca Bruno, Antonio Riscetti e il duo Li Vedi, la nota kermesse si sposta a Roma prima del gran finale dell’11 febbraio al teatro “Grandinetti” di Lamezia Terme evento inserito all’interno della rassegna “Vacantiandu” con ospite speciale il comico di “Zelig” Rocco Barbaro.

La premiazione del Festival Nazionale del cabaret Facce da Bronzi, V edizione Winter

I dodici comici in gara a Roma

Domenica 28 gennaio alle ore 21 nella cornice dell’Accento Teatro di Roma, nell’ambito della programmazione del Makkekomico, si esibiranno dodici comici provenienti da diverse città italiane: Emanuele Ravoni da Viterbo, i romani Giovanni Celani, Giorgia Ciotola, Alessandro Di Francesco, Manuela Macaro e Marco Pompei, da Anzio Daniele Serboli, Marco Vincis da Marino, il torinese Simone Arcuri, Mariangela Calia da Altamura, Maurizio Giuntoni da Carrara e Stefania Pellegrino da Caserta.

Lo spettacolo presentato dal comico Mago Mancini, sarà caratterizzato da monologhi, sketch e parodie presentati dai comici in concorso che si sfideranno fino all’ultima battuta per aggiudicarsi un posto da finalisti. I concorrenti saranno valutati da una giuria tecnica composta da personaggi dello spettacolo e presieduta dal direttore artistico del Festival l’autore comico di “Zelig” Alessio Tagliento.

Chi organizza il festival

Il Festival Nazionale “Facce da Bronzi” V edizione Winter ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con la collaborazione dell’Accademia del Comico, del Makkekomiko e dell’associazione “I Vacantusi” rappresenta un’importante realtà comica sul territorio nazionale attraverso una sinergica rete di collaborazioni con laboratori e centri di produzione del settore comico teatrale e per la sua valenza culturale e artistica è stato inserito negli “Eventi di rilievo regionale e nazionale” della Regione Calabria – Azione 1.

I finalisti di Napoli del Festival del cabaret Facce da Bronzi con il direttore organizzativo e il direttore artistico

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