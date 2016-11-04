Ultimi giorni per iscriversi al Bando indetto da AFS Intercultura

I volontari del Centro Locale di Intercultura anche quest’anno, nella provincia di Reggio Calabria, hanno indetto la procedura concorsuale per la mobilità studentesca.

Il progetto educativo di Intercultura si pone l’obiettivo di formare giovani studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni e farli crescere usufruendo di un percorso di studi all’estero, della durata di dieci mesi, sei mesi, tre mesi, due mesi o un mese.

Le borse di studio per l’anno all’estero

Offre loro la possibilità di partecipare al progetto, usufruendo di una borsa di studio a copertura totale o parziale offerta dalla stessa associazione oltre quelle messe a disposizione da sponsor esterni tra cui l’I.N.P.S. oltre banche, compagnie assicurative, società di telecomunicazioni ecc. (per maggiori dettagli visitare il sito www.intercultura.it)

Più di 60 Paesi partner aprono, ogni anno, le proprie porte all’accoglienza e all’ospitalità verso tutti i ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco per imparare a conoscere diverse culture ed anche se stessi. Non importa la destinazione finale, sia la Cina, il Messico, la Russia, gli Stati Uniti o la Danimarca: l’importante è fare un’esperienza che contribuisce alla crescita. Uno dei motti di Intercultura, infatti, è : “Non parto per scoprire il mondo, parto per scoprire me stesso”.

La riunione informativa per i genitori degli studenti del nostro territorio, intenzionati a partecipare alla mobilità con Intercultura, verrà tenuta dai volontari del Centro Locale di Reggio Calabria, giorno 04 Novembre 2016 alle ore 16:00, presso la sede “Guglielmo Marconi” del Liceo “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria.

La scadenza per iscriversi al bando

La scadenza per l’iscrizione al Bando del Concorso AFS Intercultura, è prevista per giorno 10 Novembre 2016.

Per maggiori informazioni, contattare i volontari ai seguenti recapiti telefonici :

Presidente: Francesca Rosa Costantino – Tel 347 6155888

Responsabile Invio: Francesca Campolo – Tel 345 0521643

Responsabile Ospitalità: Alessandra Pulino – Tel 328 7826765

Responsabile Scuola: Fiorella Iacona – Tel 320 2232880

Associazione Intercultura Onlus Sede Nazionale Via Gracco del Secco, 100 53034 Colle Val d’Elsa (SI) – Tel 0577 900001 www.intercultura.it