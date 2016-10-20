Ultimi giorni per iscriversi al corso con Cartalana

Ultimi posti per il workshop in formula home craft party: imparare a filare la carta con un fuso a mano e creare bijoux ecosostenibili

Ultimi posti disponibili e ultimi giorni per iscriversi al corso di filatura della carta e creazione di eco-gioielli organizzato a Reggio Calabria da Laboratori Raminghi in collaborazione con Cartalana.

L’appuntamento è per sabato 29 ottobre alle ore 15:30, con la formula degli home craft parties, per scoprire i segreti della filatura della carta attraverso l’utilizzo di un fuso a mano in legno e realizzare, sotto la guida attenta dell’artista, diversi progetti di bijoux dal design contemporaneo ed ecosostenibile, imparando così a ri-utilizzare la carta in maniera creativa.

Marcella Stilo, in arte Cartalana, torna con grande entusiasmo a Reggio Calabria dopo il successo dei precedenti corsi realizzati sempre in sinergia con Laboratori Raminghi.

Pienamente riconosciuta sul territorio nazionale per l’originalità con cui utilizza la carta, Cartalana propone con le sue creazioni un nuovo concetto di preziosità non più legato al materiale, ma al valore etico dei progetti realizzati.

I suoi gioielli sono interamente fatti a mano, segnati da uno stile unico, e suggeriscono nuovi percorsi per salvaguardare l’ambiente e dare nuovo valore alla tradizione artigiana.

Per partecipare al workshop di sabato 29 ottobre è necessaria la prenotazione. E’ possibile avere maggiori informazioni scrivendo a laboratoriraminghi@gmail.com o contattando il numero 329.4435864