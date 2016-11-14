Ultimi giorni per iscriversi al corso di cucina ‘Sapori d’Oriente’

C’è tempo fino a questo giovedì per iscriversi al corso di cucina giapponese “Sapori d’Oriente”, organizzato da Laboratori Raminghi in collaborazione con l’Osteria “I 10 mondi” di Bagnara Calabra.

Tre lezioni per immergersi nel mondo della cultura nipponica, scoprendo gusti e sapori che caratterizzano la cucina del Sol Levante, ed imparando le principali tecniche di preparazione grazie alla professionalità e all’abilità del maestro e chef Takaaki Shibuya.

Si comincia lunedì 21 novembre, alle ore 19:00, presso l’Osteria “I 10 mondi” di Bagnara Calabra, e si proseguirà per i due lunedì successivi, cimentandosi con la base del pasto nipponico (riso bianco, zuppa di miso, stufato di verdure e pesce in salsa teriyaki), con piatti di tradizione come ramen e spaghetti di riso, tempura di pesce e di verdure, fino alla preparazione di sushi e sashimi. Ogni lezione si concluderà con una piccola cena in un clima di condivisione e scambio conviviale.

Il corso è a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione. Sono rimasti liberi soltanto 2 posti. Per maggiori informazioni e prenotazioni laboratoriraminghi@gmail.com – 329.4435864.