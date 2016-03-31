Ultimi giorni per iscriversi al corso di cucina giapponese ‘Sapori d’Oriente’
Tre lezioni dall'11 aprile con lo chef Takaaki Shibuya per scoprire riso, tempura e sushi: ultimi posti per il corso promosso da Laboratori Raminghi
31 Marzo 2016 - 10:43 | di Vincenzo Comi
Ultimi posti disponibili e ultimi giorni per iscriversi alla seconda edizione del corso di cucina giapponese “Sapori d’Oriente”, evento promosso da Laboratori Raminghi in collaborazione con Osteria “I 10 mondi” di Bagnara Calabra.
Tre lezioni per immergersi nei sapori orientali e conoscere le principali tecniche della cucina del Sol Levante, sotto la guida sapiente del maestro e chef Takaaki Shibuya.
Il corso, con cadenza settimanale, partirà l’11 aprile proseguendo per i due lunedì successivi, dalle ore 19:00 alle ore 21:00.
Il programma delle lezioni prevede una curata scoperta dei principali piatti nipponici:
- base del pasto nipponico (riso bianco, stufato di verdure, pesce in salsa teriyaki)
- pasta e tempura (spaghetti di riso, ramen, tempura di pesce e verdure)
- sushi e sashimi (uramaki, nigiri, 3 tipi di sashimi).
Al termine di ogni lezione sarà possibile degustare le pietanze preparate, in un clima di semplice condivisione e convivialità.
La classe è a numero chiuso; per partecipare è necessario prenotare il proprio posto.
Per informazioni e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com – 329.4435864
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