Ultimo appuntamento con l’Open Day del Cerchio dell’immagine
Giornata di formazione gratuita con shooting, post produzione e aperitivo, e informazioni sul Master e sul bando Leica che copre il contributo
16 Giugno 2016 - 19:42 | di Redazione
Ultimo appuntamento con l’open day della Scuola di fotografia del Cerchio che apre le sue porte a tutti gli appassionati del mondo della fotografia offrendo una giornata di formazione gratuita.
L’evento, ultimo in programma prima della pausa estiva, sarà anche l’occasione per presentare l’offerta formativa del Master di I livello e dare tutte le informazioni relative al bando di concorso LEICA a copertura totale del contributo di partecipazione alla scuola.
Ti ricordiamo che rimangono pochi posti disponibili per frequentare il Master, iscriviti subito!
Programma
ore 17.00 Shooting fotografico, a cura di Alfredo Muscatello, fotografo e docente di fashion photography
ore 18.30 Post produzione e stampa di uno scatto, a cura del laboratorioStampafineart.net
ore 20.00 Aperitivo sociale
Ingresso gratuito!
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