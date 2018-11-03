Ulysses presenta ‘Persuasioni in versi’, la performance di Teresa Timpano

L’Associazione culturale Ulysses ospita il 6 novembre alle 17,00, nella Villetta De Nava della Biiblioteca Comunale di Reggio Calabria, nell’ambito del Progetto “Altri luoghi”, la performance dell’attrice Teresa Timpano da titolo “Persuasioni in versi”, recital di poesia con Teresa Timpano.

Il progetto Altri luoghi

Dopo il successo della prima edizione, torna il progetto che prevede una serie di iniziative e performance che coinvolgeranno le associazioni e gli istituti culturali reggini e che condurranno alla scoperta dei temi che connoteranno la VII edizione del Festival “Miti Contemporanei”.

Il Festival, ideato e organizzato dalla Compagnia “Scena Nuda”, diretta da Teresa Timpano, si terrà tra Reggio Calabria ed alcuni tra i siti archeologici ed i luoghi più suggestivi e culturalmente rilevanti della provincia reggina, dal 19 al 30 novembre 2018.

L’arte della persuasione

La Performance Persuasioni in versi desidera valorizzare l’arte della persuasione attraverso poesie e poemi scelti, accompagnati dalla musica. L’ ispirazione nasce da alcune osservazioni tratte da “Lettura dell’Ecuba di Euripide” di Fabio Macciò – MediaClassica – Loescher:“I personaggi euripidei trovano nella retorica i mezzi per giustificare da una parte le loro azioni, anche le più turpi, anche quelle dettate dalla pazzia; dall’altra per renderle possibili all’atto pratico. Tutto ciò nasconde un inquietante interrogativo, cui la nostra tragedia prova a rispondere: vale dunque la persuasione per la persuasione, senza nessuno scrupolo morale? “Noi non ci diamo per nulla da fare per apprendere maggiormente a fondo, anche dietro mercede, l’arte della persuasione, che è la sola sovrana degli uomini”

Teresa Timpano – Attrice. Direttore artistico Scena Nuda

Il percorso artistico di Teresa Timpano

Dopo la Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie conseguita a Reggio Calabria, nel 2006 si diploma, conseguendo la qualifica di attrice, presso l’Accademia triennale D’Arte drammatica Nico Pepe di Udine. Si specializza in seguito con la qualifica di “Attore Europeo tra teatro, danza e musica” presso Teatro Due -Teatro Stabile di Parma. Lavora stabilmente come Attrice dal 2010 al 2013 presso Teatro Due – Teatro Stabile di Parma. Nel 2006 fonda e dirige la Compagnia teatrale Scena Nuda, dal 2010 riconosciuta dalla Regione Calabria come Compagnia professionale. Con la compagnia produce ed è interprete di numerosi spettacoli teatrali, diretti da registi di chiara fama. Lavora con vari Maestri e registi di fama internazionale, in teatri Italiani. Dirige dal 2012 la Residenza/Teatro triennale Multidisciplinare (Regione Calabria POR fesr 2007/2013+ MIBACT DAL 2015) presso il Teatro Zanotti Bianco di Reggio Calabria. Dirige dal 2012 il festival teatrale nazionale “Miti Contemporanei” evento storicizzato dalla Regione Calabria. Ha vinto e svolto sette progetti PON in scuole pubbliche della Provincia di Reggio Calabria. E’ docente di dizione. Nel 2017 è stata docente ospite per il modulo ‘training dell’attore’ presso L’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine (MIBACT).Nel 2018 ha partecipato tra l’al Festival dei Due Mondi di Spoleto.

L’Associazione culturale non lucrativa Ulysses (Pres.prof.Claudia Califano), nel decennale dalla propria fondazione si apre ai giovani talenti della cultura artistica,teatrale,musicale e a progetti di valorizzazione culturale del l’area metropolitana reggina programmando tra l’altro itinerari turistico culturali integrati tra la città capoluogo e i centri storici con il loro ricco patrimonio. Tante le attività svolte nella organizzazione di importanti eventi culturali ed espositivi,gestione di monumenti e aree archeologiche,organizzazione di visite guidate e itinerari turistico culturali,convegni,concerti,festival musicali,laboratori didattici per bambini anche in collaborazione con amministrazioni pubbliche, enti privati,associazioni.