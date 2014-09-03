Umbrella GiRls Cartoon, il format per imparare il codice stradale

Nasce da un’idea di Alessio Sundas, editore ed autore televisivo, il format “UMBRELLA GIRLS CARTOON”, un cartone animato didattico che facilita la conoscenza del Codice Stradale, dei segreti per un buon uso del nostro mezzo di trasportoe dell’apprendimento di tutte le informazioni necessarie per ottenere la patente di guida. Si tratta di una serie di puntate in cui le protagoniste le Umbrella Girls, tre teenager, Asia, Sofia e Vanessa informano i giovani spettatori su tutto ciò che concerne il mondo del Codice Stradale. Il target di riferimento del format è quello che va dai bambini ai giovani prossimi patentati ma non solo perchè rimane un ottimo strumento di ripasso per tutti coloro che non sono informati sui nuovi articoli del Codice della Strada. La stesura della sceneggiatura si concentra in modo particolare sulla conoscenza approfondita del Codice Stradale e su tutti i modi per risolvere la gestione dei problemi che la guida di un mezzo comporta. I giovani spettatori verranno così a conoscenza di tutto ciò che serve sapere per porsi informati e preparati alla guida di un mezzo. (oltre a cosa fare in caso di: revisione, incidente, cura del mezzo ecc). “UMBRELLA GIRLS CARTOON” viene suddiviso in varie puntate della durata di 15′ ciascuna che tratteranno un singolo argomento alla volta. Lo script della sceneggiatura si basa su dialoghi tra le protagoniste e addetti ai lavori che spiegheranno in modo approfondito il tema trattato. Il format verrà trasmesso su reti televisive nazionali e la sua programmazione è prevista per il 2015. “UMBRELLA GIRLS CARTOON” la nuova guida per imparare il Codice della Strada, divertendosi!