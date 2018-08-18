Un altro centrale arriva nella famiglia della pallavolo Franco Tigano Palmi. Si tratta di Alberto Amato, palmese doc, classe 1996 che si affaccia perla prima volta in un campionato nazionale.

Determinato e voglioso di dimostrare di meritare la categoria saprà conquistarsi lo spazio e mettersi in mostra. Alberto Amato è super felice per la chiamata di Polimeni e lo dimostra con le sue parole: “Ho mosso i primi passi all’età di 16 nella Pallavolo Palmi passando per tutte le giovanili. Finite le giovanili ho fatto due campionati di prima divisione due di Serie D e uno di Serie C.

Adesso arrivo in serie B e sono felice della chiamata di mister Polimeni, sono sicuro che con tutta la squadra daremo il massimo e spero di apprendere quanto più possibile dall’esperienza dei miei compagni. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare”.