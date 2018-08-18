Un altro centrale arriva nella Pallavolo Franco Tigano Palmi
Alberto Amato, palmese doc classe 1996, arriva in serie B: le sue prime parole dopo la chiamata del tecnico Polimeni
18 Agosto 2018 - 08:52 | di Vincenzo Comi
Un altro centrale arriva nella famiglia della pallavolo Franco Tigano Palmi. Si tratta di Alberto Amato, palmese doc, classe 1996 che si affaccia perla prima volta in un campionato nazionale.
Determinato e voglioso di dimostrare di meritare la categoria saprà conquistarsi lo spazio e mettersi in mostra. Alberto Amato è super felice per la chiamata di Polimeni e lo dimostra con le sue parole: “Ho mosso i primi passi all’età di 16 nella Pallavolo Palmi passando per tutte le giovanili. Finite le giovanili ho fatto due campionati di prima divisione due di Serie D e uno di Serie C.
Adesso arrivo in serie B e sono felice della chiamata di mister Polimeni, sono sicuro che con tutta la squadra daremo il massimo e spero di apprendere quanto più possibile dall’esperienza dei miei compagni. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie