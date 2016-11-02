E’ un calabrese l’orafo ufficiale di Area Sanremo

Michele Affidato è l’orafo ufficiale di Area Sanremo, l’unico concorso ufficiale tramite il quale ogni anno vengono selezionati alcuni dei concorrenti della sezione nuove proposte del Festival della Canzone. A darne notizia è lo stesso Affidato.

La fase finale di Area Sanremo, si terrà dall’11 al 13 novembre e decreterà i vincitori del concorso che consente l’esordio direttamente sul palcoscenico del teatro Ariston. Agli artisti che vinceranno la selezione andranno le creazioni di Michele Affidato. Sue realizzazioni orafe, negli anni, hanno caratterizzato prestigiosi premi speciali come quello realizzato in occasione della 60/ma edizione e lo Stivale che ha celebrato i 150 anni dell’Unità d’Italia. “La soddisfazione di portare il mio nome e quello della Calabria in manifestazioni di questo livello – afferma Affidato – mi ripaga del duro lavoro che quotidianamente svolgo insieme ai miei collaboratori ed alla mia famiglia”