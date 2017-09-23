Tre weekend per imparare a realizzare a mano un piccolo prodotto editoriale. È questa la sfida lanciata dall’associazione Il cerchio dell’immagine che con l’evento “3 IS MEGL CHE 1!” trasferirà ai partecipanti tutte le competenze per fare la carta a mano, curare la propria grafia e infine rilegare il proprio prodotto.

Il programma dei tre weekend

Si parte il 7 ottobre con il laboratorio sulla tecnologia della carta condotto da Rosaria Calamosca che insegnerà a realizzare la carta utilizzando le antiche tecniche di formatura dei fogli. Quest’ultimi saranno poi arricchiti da un piccolo testo inciso seguendo le regole della calligrafia che saranno illustrare il 14 e 15 ottobre da Raffaella Quattrone.

Infine i fogli, realizzati e trascritti a mano, saranno rilegati secondo le tecniche di legatura copta e giapponese grazie al corso di Sofia Bucci che concluderà il ciclo il 22 ottobre. «Questo evento ha per noi un grande valore – spiegano dall’associazione – e nasce per fornire tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di un prodotto unico e artigianale che potrà rappresentare la base per l’ideazione di un libro fotografico, di una fanzine o semplicemente di un piccolo diario o taccuino personale».

L’associazione e il nuovo anno sociale

Con questa iniziativa l’associazione Il cerchio dell’immagine inaugura il nuovo anno sociale che sarà ricco di appuntamenti. Tra quelli ormai consolidati: i corsi base di fotografia (www.corsobasedifotografia.it) che si svolgeranno in ben dieci città e la Scuola di Fotografia (http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it), alla sua terza edizione, in partenza a gennaio 2018.

Per tutti i dettagli e per le iscrizioni, visitare il sito www.ilcerchiodellimmagine.itoppure inviare una email all’indirizzo info@ilcerchiodellimmagine.it