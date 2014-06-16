Un cortile in fiore’ e ‘Un orto nel cortile’. Attivamente porta a termine i progetti.

Nelle scuole di Reggio i bambini imparano a coltivare e curare le piante: AttivaMente chiude i progetti patrocinati dal Provveditorato e dall'Università Mediterranea

Anche quest’anno l’associazione di volontariato AttivaMente ha portato a termine i progetti denominati “Un cortile in fiore” e “Un orto nel cortile”.Entrambi i progetti, patrocinati dal Provveditorato agli studi di Reggio Calabria e Dal Dipartimento di Agraria, università Mediterranea, sono stati svolti in diversi Istituti Comprensivi di Reggio Calabria.

Lo scopo di tali iniziative, oltre ad abbellire l’esterno delle scuole e a stimolare il senso civico e la salvaguardia del “bene comune” di tutti gli attori coinvolti a vari livelli nei progetti, mira a fare acquisire agli alunni destinatari delle iniziative delle competenze pratiche nella coltivazione, gestione e del ciclo di vita delle piante caratteristiche del nostro territorio.“Ciò che ci aspettiamo – riferisce il presidente dell’associazione dottor Filippo Ripepi – è di portare tali progetti in tutte le scuole del territorio educando i bambini alla salvaguardia dell’ambiente, alla cooperazione e al rispetto delle peculiarità individuali e della sinergia uomo-natura-ambiente”.Siamo convinti – continua il presidente – che bisogna partire dai giovani trasferendo loro quei valori fondamentali su sui si dovrebbe reggersi una società civile come la nostra.

La frase che più rappresenta il nostro intento è: “Insegna a un bambino a prendersi cura di un essere vivente oggi e sarà un uomo migliore domani”. ContattiTel: 3470302160Email: attivamente.assmai@gmail.comPag FB: https://www.facebook.com/AssociazioneAttivaMenteRc?ref=hl&ref_type=bookmark