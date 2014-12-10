Un cortometraggio, un libro ed un disco per Dante Brancatisano

Il cantante calabrese racconta la sua storia in un libro, in un cortometraggio con Ettore Bassi e Giuseppe Zeno e in un album in uscita a gennaio 2015

Con il libro “Detenuto senza colpa”uscirà anche il cortometraggio che racconta la storia vera del cantante Dante Brancatisano, nelle radio italiane anche con il singolo “Certi giorni così” che anticipa l’omonimo Album (nei negozi da Gennaio 2015).www.detenutosenzacolpa.comLa storia:Dante oggi è un uomo libero, anche se manca ancora l’ultimo sigillo alla sua posizione processuale, e la sua corsa verso l’inferno l’ha raccontata nel libro “Detenuto senza colpa” , dopo che il carcere che gli ha rubato tre anni di vita senza nessun tipo di spiegazione.

L’artista calabrese, accusato di aver portato la ‘Ndrangheta nel Nord Italia, per il suo ultimo album si è ispirato al carcere bergamasco dove è stato detenuto tre anni prima che la cassazione annullasse il definitivamente il processo: “Nelle mie canzoni non predico odio. Mi fa schifo la mafia e al sindaco di Ponteranica chiedo di rimettere la targa di Impastato”.Dante Brancatisano, infatti, ha passato tre anni della sua vita nel carcere di via Gleno, a Bergamo, per scontare una pena che la Cassazione, al terzo grado di giudizio, ha decretato essere ingiusta. L’accusa, pesantissima, parlava di associazione a stampo mafioso con la ‘Ndrangheta, ma non come “semplice” affiliato, addirittura come capo bastone.

Portato nel carcere bergamasco di massima sicurezza, Dante, che fino a quel momento si stava costruendo una carriera con il suo gruppo, “I Pitagorici” (con i quali ha fatto anche una tournée mondiale che ha toccato Stati Uniti e Australia), si è visto la vita bloccata. Condannato in primo e secondo grado, è stato assolto in Cassazione, dopo che tutti i suoi presunti referenti nell’organizzazione sono stati prosciolti.

Il Corto: “Detenuto senza colpa”, per la regia di Andrea Costantini (aiuto Regista Francesca Farneti)Con: Ettore Bassi, Euridice Axen, Giuseppe Zeno, Sergio Zecca, Biaggio Pica, Marco Iannone Rodolfo Castagna, Christian Marazziti, Nello Mascia nella parte del Boss Carmine Ferrato.

Con l’amichevole partecipazione anche diValentina Carnelutti.

Sceneggiatura: Andrea Costantini, Iole MasucciCostumi: Giuliana CauSuono: Roberto SestitoScenografia: Alessandro VannucciOrganizzatore Generale: Marco MastrogiacomoMontaggio: Lorenzo PelusoDirettore della Fotografia: Vittorio Omodei ZoriniMusiche originali: Giordano CorapiUna produzione Eden Music Record – Produzione Esecutiva DecibelUfficio stampa: Mariarosaria De LucaIl Regista e la produzione ringraziano:Luca Ward, Emiliano Novelli, Giuseppe Avenia, Ferdinando De Angelis, Alessandro Pergola, Claudio Liberati, Simona Evangelisti, Eleonora De Sica.