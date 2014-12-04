Un defibrillatore per la vita

Lo Sportello Pari Opportunità organizza un incontro il 5 dicembre 2014 ore 17:00 presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio CalabriaIn Italia ogni 7 minuti una persona perde la vita per un arresto cardiaco. L’80% dei decessi avviene in ambiente extraospedaliero. E non solo nei campi da calcio…Il defibrillatore è un dispositivo di primo soccorso fondamentale per la sicurezza della salute anche sui luoghi di lavoro. Gli Enti e le Aziende dovrebbero non solo dotarsi di tale strumento ma anche provvedere alla formazione di personale addetto.

L’Associazione Centaurea Onlus, nell’ambito delle proprie attività di solidarietà e sostegno a favore del territorio, donerà all’ “Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria un defibrillatore.

Interverranno all’incontro:• Prof. Salvatore Berlingò, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri Dante Alighieri• Dr.ssa Mariella Federico, Presidente Associazione Centaurea onlus• Dr. Edoardo Lamberti Castronuovo, Docente Università per Stranieri Dante Alighieri• Dr. Carmelo Zimbalatti, Medico CardiologoL’invito è rivolto a tutti a tutto il personale docente ed amministrativo dell’Ateneo, Dirigenti pubblici e privati e chiunque sia interessato alla tematica.