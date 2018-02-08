Se le illustri menti che hanno vissuto a Reggio, dalla sua costituzione circa 3500 anni fa, vedessero come i loro amati discendenti usino la violenza, l’odio, la sopraffazione gli uni sugli altri, inorridirebbero e si guarderebbero increduli domandandosi come si sia arrivati a una tale degenerazione, sociale, connessa purtroppo ad una marcata povertà culturale.

Laddove il bello, il gioioso, ciò che rallegra l’ animo cessa, li mette radici il male e la sua più diretta emanazione, la violenza fisica. Ciò che anima l’Indastrya Club è proprio riportare la cultura, la sana voglia di scoprire il nuovo, il gusto retrò di ritrovarsi tutti insieme a celebrare con eventi, buona musica e lo sport quanto di bello questa città possiede, i talenti che qui dimorano e gli astri nascenti.

Il messaggio di pace e rispetto contro la violenza

Laddove c’ è cultura e rispetto, li, la violenza cessa, e ci ritroviamo qui oggi, tutti insieme a portare avanti un messaggio di pace, rispetto, onore per la nostra amata terra e gioia nel ritrovarsi.

Indastrya Club si fa promotrice di questo messaggio contro tutte le forme di violenza, le molestie e tutto ciò che offende il mondo in generale, adottando quanto attualmente promosso nelle serate del Festival e si auspica che questo sia solo il primo degli eventi volti a sensibilizzare la meravigliosa cittadinanza verso una maggiore tolleranza e diffuso senso del rispetto verso il prossimo.

La serata del 17 febbraio a San Gregorio

Siete tutti invitati alla serata “un fiore contro la violenza” che si terrà il 17 febbraio ore 21 presso l’Indastrya Club in via delle industrie 6 a San Gregorio, i cui proventi verranno devoluti in beneficienza a enti e associazioni no profit riconosciuti come operanti e parti attive sul territorio locale.

Il programma della serata verrà definito con le associazioni di categoria che vorranno intervenire e sarà comunque distinto in due momenti:

il primo dedicato ai contributi delle associazioni di categoria, delle forze politiche e sociali espressione del nostro territorio

il secondo dedicato ad una serata di musica con il contributo degli artisti locali, delle associazioni di intrattenimento, sport e spettacolo che daranno la loro disponibilità.