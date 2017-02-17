Un libro di ricette dal sapore genuino: Povera Dispensa, sapori originari!

Oltre cinquanta percorsi gastronomici tra storia e tradizione e i coupon per un pasto nei ristoranti aderenti: il ricettario che racconta i sapori della Calabria

Povera Dispensa è un ricettario che raccoglie oltre cinquanta percorsi gastronomici da vivere a Cosenza e provincia: l’opportunità di far scoprire ai cosentini e ai vacanzieri i gusti genuini della nostra terra.

Un libro che parla anche di storia e di cultura e ci riporta alle origini della dieta mediterranea, quella che, solo qualche settimana fa, ma comunque da sempre, è stata definita la migliore!

A spasso nel gusto, a spasso nelle origini e nella storia di una tradizione culinaria che il mondo ci invidia.

«Solo pochi giorni fa, per San Valentino, una signora ha fatto una sorpresa a suo marito: i biglietti per le vacanze in Calabria e il nostro ricettario – racconta soddisfatto Piero Sciammarella, curatore della raccolta di ricette – è stata una cosa che mi ha colpito molto perché ho capito di aver realizzato un prodotto di interesse nazionale o anche di più!».

Percorsi tra sapori e tradizione calabrese

I percorsi gastronomici sono una rivisitazione dei sapori più autentici e genuini che la terra di Calabria sa offrire. La dieta mediterranea è famosa in tutto il mondo e gli agrumi e i salumi calabresi, il vino e tanti altri prodotti e lavorazioni fanno la differenza sulle tavole di tutto il mondo. Perché non mettersi alla prova e misurarsi con le ricette della tradizione?

«Immagino le signore che andranno a far la spesa cercando i prodotti migliori per riprodurre le ricette proposte – dice ancora Sciammarella – immagino il profumo della nostra terra che si espande per le case. E anche la nostalgia di chi vuole rivivere, solo con un piatto, le sue origini».

Oltre 50 coupon per un pasto nei ristoranti aderenti

Povera dispensa non è solo questo, però. Al termine dei tanti percorsi culinari ci sono oltre 50 coupon utili a chi vive nella provincia di Cosenza o a chi trascorrerà qui le vacanze che dà diritto a un pasto gratis presso i migliori ristoranti aderenti all’iniziativa.

Un’ottima novità per chi vuole misurarsi con la buona cucina e chi ama la buona tavola, già bella imbandita! Ulteriori informazioni al seguente link: http://tiny.cc/9rxajy !