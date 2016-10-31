Un medico calabrese scopre le molecole che prevengono l’infarto

L’annuncio dello studio condotto dal medico calabrese Marco Perrone, medico dell’Università di Roma Tor Vergata e originario di Sangineto, a conclusione del 48esimo congresso nazionale della Sibioc(Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica) è di quelli in grado di cambiare le sorti della medicina.

Nuove molecole sono in grado di prevedere l’infarto del miocardio: la scoperta di microRna circolanti, attraverso apparecchiature molto sensibili e particolarissime, ancora in fase di studio, sarebbero infatti in grado di delineare un quadro genetico che, se diagnosticato per tempo, può prevenire l’insorgenza di infarti del miocardio.

Negli studi condotti, infatti, in alcuni soggetti a rischio, i livelli di alcuni microRna erano presenti nel sangue, in presenza di una cardiopatia ischemica, molto più precocemente rispetto alla troponina, la proteina che aumenta vertiginosamente in caso di infarto e che viene dosata in tutti gli ospedali.