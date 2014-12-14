Un nuovo singolo per la Bastreghi, voce dei Baustelle

di Antonio Cormaci – Una nuova vita per Rachele Bastreghi, la voce dei Baustelle. L’artista è infatti pronta a rilasciare il suo primo singolo da solista, “Mon petit ami du passé”: il brano è un omaggio agli anni Settanta ed è stato interpretato per la colonna sonora della fiction Rai “Questo nostro grande amore 70”, dove la cantante interpretava il personaggio della chanteuse rock Marie nella puntata dello scorso 11 Novembre.“Mon petit ami du passé” è un pezzo che ha un curriculum di tutti rispetto. È stato scritto e arrangiato da Rachele Bastreghim con la produzione artistica che è di Giovanni Ferrario, il quale ha collaborato con artisti del calibro di Pj Harvey, John Parish e del nostro Morgan, anche se quello dei tempi d’oro.“Mon petit ami du passé” di Rachele Bastreghi uscirà ufficialmente lunedì, 15 Dicembre, negli store digitali e fisici e sarà il primo estratto di un extended play di sei canzoni, quattro inedite e due cover, ispirato alla musica e alle atmosfere degli anni ’70 come si può notare anche dalla foto di copertina.

La curiosità è tantissima. Che la Bastreghi continui a deliziarci come ai tempi dei Baustelle?