Un pieno di novità per la Nuova Nissan Micra – FOTO E VIDEO

La storica Micra si rifà il look: la quinta generazione, più grintosa e sportiva, è stata presentata a Reggio Calabria alla concessionaria Nissan Demi Auto

Eccola la nuova Micra di casa Nissan!

La storica autovettura, amata dalle famiglie italiane, diventata negli anni un vero e proprio cult per gli amanti delle quattro ruote, si è rifatta il look con una versione più grintosa, più giovanile e più sportiva.

Una vera e propria rivoluzione per il brand nipponico che auspica a diventare il marchio asiatico più desiderato in Europa.

La nuova Nissan Micra, giunta alla sua quinta generazione, è stata presentata a Reggio Calabria lo scorso week end all’interno dei locali della Concessionaria “Nissan Demi Auto” di San Gregorio.

Addio alle linee tondeggianti del passato, adesso è tempo di tratti tesi e sportivi.

E’ stato un intero weekend dedicato agli amici della “Nissan Demi Auto” e a tutti coloro che hanno voluto toccare con mano la nuova versione della Nissan Micra.

Salendo a bordo si scopre la rivoluzione vista all’esterno. Plancia, tessuti, volante, pulsanti, display e cruscotto completamente rivisitati in chiave moderna. Il volante? Offre un lungo elenco di tasti equiparabile a quello delle Formula 1.

Sotto il cofano invece un benzina 1.0 da 73 cavalli e turbo 0.9 litri da 90 e diesel dCi da 90 cavalli. Tutte omologate Euro 6 e abbinate alla trasmissione manuale a cinque rapporti (in futuro arriverà anche il cambio automatico).

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