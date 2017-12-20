‘Un pomeriggio in Pinacoteca’: percorso ludico didattico a misura di bambino
Due pomeriggi in Pinacoteca civica tra giochi, curiosità sui dipinti e il Natale raccontato dai capolavori esposti, per bambini e famiglie di Reggio Calabria
20 Dicembre 2017 - 14:03 | di Eva Curatola
Un appuntamento da non perdere per due pomeriggi all’insegna del gioco, della bellezza e della magia del Natale. Un percorso ludico didattico quello che la Pinacoteca civica ospiterà nel pomeriggio del prossimo 27 dicembre e del 5 gennaio ( 15,30-18,30).
I bambini e le famiglie della nostra città sono invitati alla scoperta e alla conoscenza delle opere della Pinacoteca attraverso giochi e percorsi didattici.
«Una dimensione da favola per apprezzare con le famiglie e i bambini i tesori della Pinacoteca e il mistero della natività attraverso i capolavori esposti nelle sale» – è quanto afferma l’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale Irene Calabrò che invita a «riscoprire la magia del Natale a partire dai capolavori della Pinacoteca».
I bambini saranno guidati insieme alle loro famiglie attraverso un percorso fatto di giochi, curiosità sui dipinti e le opere che farà sviluppare la loro immaginazione e racconterà il Natale attraversando i capolavori esposti in Pinacoteca.
Un pomeriggio in Pinacoteca. L’appuntamento è per il 27 dicembre e il 5 gennaio dalle 15,30 alle 18.30, a cura dell’associazione culturale Meissa.
Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria
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