Due pomeriggi in Pinacoteca civica tra giochi, curiosità sui dipinti e il Natale raccontato dai capolavori esposti, per bambini e famiglie di Reggio Calabria

Un appuntamento da non perdere per due pomeriggi all’insegna del gioco, della bellezza e della magia del Natale. Un percorso ludico didattico quello che la Pinacoteca civica ospiterà nel pomeriggio del prossimo 27 dicembre e del 5 gennaio ( 15,30-18,30).

I bambini e le famiglie della nostra città sono invitati alla scoperta e alla conoscenza delle opere della Pinacoteca attraverso giochi e percorsi didattici.

«Una dimensione da favola per apprezzare con le famiglie e i bambini i tesori della Pinacoteca e il mistero della natività attraverso i capolavori esposti nelle sale» – è quanto afferma l’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale Irene Calabrò che invita a «riscoprire la magia del Natale a partire dai capolavori della Pinacoteca».

I bambini saranno guidati insieme alle loro famiglie attraverso un percorso fatto di giochi, curiosità sui dipinti e le opere che farà sviluppare la loro immaginazione e racconterà il Natale attraversando i capolavori esposti in Pinacoteca.

Un pomeriggio in Pinacoteca. L’appuntamento è per il 27 dicembre e il 5 gennaio dalle 15,30 alle 18.30, a cura dell’associazione culturale Meissa.

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria