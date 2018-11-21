Un reggino “DOC” presto al cinema. Sì, perché Sandrino, il popolare personaggio creato dall’attore comico Pasquale Caprì, dopo il grande successo riscosso in questi anni in teatro, TV e radio, finalmente sbarca sul grande schermo.

Il progetto verrà presentato venerdì, 23 Novembre p.v. nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala della Città Metropolitana (sala biblioteca) di Palazzo Alvaro alle ore 16.30, alla presenza del Sindaco Falcomatà e del Vice Sindaco Riccardo Mauro.

Durante l’incontro con i media, verranno comunicati i dettagli relativi alla lavorazione del lungometraggio dal titolo “Sandrino-Il Film”. Presenti anche i protagonisti della pellicola Pasquale Caprì, Benvenuto Marra e Giorgio Casella.

Chi produce e dirige il film

Il film sarà prodotto dall’Associazione culturale NDI SALAMU, la produzione esecutiva sarà curata dall’UNICRAM – Camera Regionale Arti e Moda Calabria mentre la produzione associata sarà seguita dalla DNA STRANDS PRODUCTIONS.

Il film sarà diretto da Lorenzo Amadeo e Davide Manganaro, ai quali è stata affidata anche la sceneggiatura, invece alla direzione della fotografia ci sarà Eleonora Caracciolo.

Il film nasce da un’idea di Benvenuto Marra, Giorgio Casella e Pasquale Caprì che, dopo anni di trasmissioni radiofoniche e televisive, hanno perfezionato il personaggio di “Sandrino” scrivendo e realizzando decine e decine di situation comedy e spettacoli di cabaret.

Una commedia ambientata a Reggio e provincia

Sarà una commedia esilarante, a tratti grottesca, che porterà il protagonista (Sandrino) all’interno di storie stratificate nel sociale. Al fine di valorizzare il patrimonio turistico della Città Metropolitana, il film sarà ambientato nei luoghi più suggestivi di Reggio Calabria e provincia.

Il primo ciak è previsto nel mese di Gennaio 2019. Nel corso della conferenza stampa saranno comunicate le modalità selezione di attori e comparse.