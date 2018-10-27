Con un componimento dedicato a Leucopetra un giovane poeta reggino concorre al Premio Internazionale di poesia MarioLuzi. L’autore, Luciano Tribisonda, si è distinto nel prestigioso agone poetico, tanto da meritare la pubblicazione dei suoi versi nell’ultimo volume dell’Enciclopedia di poesia contemporanea, silloge delle migliori tra le opere concorrenti, insieme a quelli di altri poeti emergenti italiani.

Tra il faro e le onde del suo mare, Tribisonda rivive attraverso la poesia ricordi indelebili, vissuti nelle care estati dell’infanzia, o ritrova il contatto con chi è solo apparentemente perduto. Il suo a Leucopetra è un omaggio personale, autentico e immediato, a un luogo della sua identità, ma le sue parole danno anche corpo al legame, atavico e viscerale, che ognuno di noi ha con la terra delle sue origini.