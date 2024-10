Una Storia di umano coraggio e di aberrante ingiustizia

Nasrin Sotoudeh è un avvocato, un’attivista da moltissimi anni in prima fila, in Iran, nella difesa dei diritti umani e delle donne.

Vincitrice del premio Sakharow 2012 per la libertà di pensiero, detenuta nel carcere di Evin dal 13 giugno 2018, è stata condannata in contumacia, a 33 anni di carcere e 148 frustate in relazione a numerosi capi di accusa, tra i quali “propaganda contro lo Stato” e “istigazione alla corruzione e prostituzione”, oltre che per aver assunto la difesa di alcune donne che protestavano contro l’obbligo del hijab.

A distanza di un anno dall’arresto, nonostante gli appelli e le petizioni per la sua liberazione, provenienti da moltissime parti del mondo, Nasrin è ancora detenuta.

Si tratta di un’ennesima storia di barbarie che offende la coscienza dell’umanità, di un ennesimo attacco ai più elementari principi della democrazia e dello stato di diritto, di un ennesimo crimine di un Governo che mette a tacere i difensori dei diritti umani privandoli della libertà personale.

La storia di Nasrin, dimostra, ancora una volta, che vi è un enorme divario tra quanto viene enunciato solennemente nei principi e la realtà; è un altro esempio tangibile del fatto che i diritti fondamentali – sebbene oggetto non di concessione da parte degli Stati, bensì di mero “riconoscimento” (in quanto diritti connaturati come tali in ciascun essere umano) – vengono spesso violati proprio da chi dovrebbe garantirne il rispetto e la più larga realizzazione possibile.

A distanza di qualche mese dalla sentenza che ha condannato in via definitiva Nasrin Sotoudeh, è auspicabile che il CNF – che nel marzo dello scorso anno ha sottoscritto con Amnesty International, un protocollo di intesa volto a «sviluppare una costante collaborazione al fine di concordare iniziative comuni per individuare ed eliminare gli abusi sui diritti umani» – si faccia promotore di una iniziativa che solleciti le autorità iraniane a restituire la libertà a Nasrin Sotoudeh, consentendole di continuare a battersi per la difesa dei diritti umani e delle donne”.

