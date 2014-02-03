Una testimonial speciale per Marc Jacobs: Miley Cyrus

di Federica Geria – Il mondo della moda incontra ancora una volta quello della musica. Marc Jacobs punta sulla cantante Miley Cyrus per la sua nuova collezione Primavera-Estate 2014 .Lo stilista Statunitense, eccentrico, poliedrico e talentuso non poteva che scegliere la popstar Miley, regina del “twerking” e fenomeno del momento, come volto della campagna pubblicitaria.

Ma arrivano subito i guai: il fotografo di moda Juergen Teller, storico collaboratore dello stilista, si rifiuta di immortalarla, e il servizio viene realizzato da David Sims.

Gli scatti del fotografo colpiscono il pubblico, tra approvazioni e polemiche: una Miley tetra e oscura, in una spiaggia dalla cupa atmosfera é ritratta accanto a una modella distesa, che comunica una sensazione di morte. La campagna di Jacobs è decisamente sotto il segno del gossip.

Era quello che lo stilista voleva?