Tre giorni di incontri all'Unical, dal 28 al 30 maggio, tra lira calabrese, chitarra battente e organetto con suonatori esperti e giovani della nuova generazione

“Gli strumenti, i generi e le tecniche della musica tradizionale calabrese” è il titolo della tre giorni di seminari organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical insieme all’associazione Dissonanzen e dedicato ad un comparto molto importante della nostra società, quello relativo alla tradizione musicale regionale e ai suoi protagonisti.

Dalla lira calabrese alla chitarra battente, passando per il tamburo a cornice, la surdulina e l’organetto; questi i protagonisti del ciclo di incontri che vedranno la partecipazione di esperti suonatori e della nuova leva di giovani che ha deciso di raccogliere l’eredità dei più anziani portando avanti la tradizione musicale calabrese ed evitando di far scomparire tecniche e storie del nostro passato. Un grande lavoro del Dipartimento di Studi Umanistici, cui va il merito di voler valorizzare questo aspetto fondamentale della nostra cultura e della nostra storia, e un grande impegno per il professor Innocenzo De Gaudio, docente di musica e autore di ricerche fondamentali in campo etnomusicologico legate in particolar modo allo studio della musica tradizionale arbreshe.

Il primo incontro avrà luogo il 28 maggio alle ore 17 in aula Dioniso, il secondo il 29 maggio alle ore 11 sempre in aula Dioniso mentre il 30 maggio sarà l’aula Filol ad ospitare l’evento sempre dalle ore 11.

FONTE: MiCiLab Comunicazione&Marketing