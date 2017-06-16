Universalia: il 3°appuntamento di “Filosofi tra i libri”

Il terzo appuntamento del ciclo “Filosofi fra i libri” si terra’ sabato 17 giugno alle ore 19:00 presso la sede dell’Associazione Universalia, in via Treviso 41 a Reggio Calabria.

Avra’ per titolo “Il cosmopolitismo nell’era globale“. Relatrice sara’ la dott.ssa Valentina Surace, dottore di ricerca in “Metodologie della Filosofia” (Università di Messina) e collaboratrice con la Cattedra di Filosofia Teoretica del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (Università di Messina). Ha studiato a Messina e Friburgo, occupandosi del pensiero tedesco del Novecento, in particolare di W. Benjamin.

Introdurra’ il dott. Gianfranco Cordi‘

La globalizzazione così come si è compiuta finora è la forma tecnico-economica che ha assunto il mondo, forma, però, non nel senso di mero aspetto esteriore, ma di carattere logico ed ontologico.

Tale unificazione mondiale lascia aperte due fondamentali questioni, che in un certo senso si contrappongono e dovrebbero essere affrontate armoniosamente, ovvero quella della costituzione di un cosmos ben ordinato, basato su un diritto e delle istituzioni internazionali, nonché quella più squisitamente geofilosofica che riguarda la salvaguardia delle differenze, che sono differenze di luoghi, popoli, idiomi, culture, religioni, che vengono minacciate di disintegrazione dall’attuale convergenza imperialistica dei sistemi economici e politici.