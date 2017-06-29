Universalia: il 5° appuntamento di “Filosofi tra i libri”
Sabato 1 luglio alle 21 il dott. Angelo Costantino parla di diritto penale e società del rischio nell'incontro dell'associazione Universalia
29 Giugno 2017 - 12:05 | di Eva Curatola
Il quinto appuntamento con il ciclo “I filosofi tra i libri” sara’ sabato 1 luglio 2017 alle ore 21, presso la sede dell’Associazione Universalia, in via Treviso 41 a Reggio Calabria.
Il dott. Angelo Costantino relazionera’ sul tema “Le vittime del futuro nella societa’ del rischio” ; introdurra’ l’incontro il prof. Gianfranco Cordi’.
Quali sono i cambiamenti del diritto penale in relazione alle dinamiche della globalizzazione? Come cambia cioe’ il diritto pensale rispetto ai fenomeni globali come il terrorismo, il disastro ambientale, gli immigrati? Quali scenari si prospettano per l’immediato futuro? Questi alcuni dei temi che verranno trattati.
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