Universalia: continua la rassegna ‘Filosofi tra i libri’
Questa settimana Gianfranco Cordì tiene una conferenza che parte dai Presocratici e arriva ai giorni nostri
08 Luglio 2017 - 11:13 | di Eva Curatola
Questa settimana Gianfranco Cordi’ terra’ una cnferenza su “Che cos’e’ la filosofia?“, un excursus che parte dai Presocratici per arrivare ai giorni nostri intorno alla natura e alle origini della filosofia.
Gianfranco Cordì, dottore di ricerca presso l’universita’ di Catania, insegna storia e filosofia nei licei. Ha pubblicato i saggi: “Globalizzazione e politica”, “La ragione”, “L’origine della filosofia” e “Realismo meridiano”. Ha pubblicato le raccolte di recensioni: “Tracciati” e “Per una critica della ragione industriale”. Ha pubblicato il libro di interviste “La differenza” e il libro di scritti vari “Scritti”. Accanto all’attività filosofica ha alternato quella letteraria pubblicando il libro di testi per canzoni “Kronos” e due libri di poesie: “Eccomi qua” e “Ipsilon”.
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