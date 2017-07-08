City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Universalia: continua la rassegna ‘Filosofi tra i libri’

Questa settimana Gianfranco Cordì tiene una conferenza che parte dai Presocratici e arriva ai giorni nostri

08 Luglio 2017 - 11:13 | di Eva Curatola

Libri, immagine di repertorio per La Bellezza narrata

Questa settimana Gianfranco Cordi’ terra’ una cnferenza su “Che cos’e’ la filosofia?“, un excursus che parte dai Presocratici per arrivare ai giorni nostri intorno alla natura e alle origini della filosofia.

Gianfranco Cordì, dottore di ricerca presso l’universita’ di Catania, insegna storia e filosofia nei licei. Ha pubblicato i saggi: “Globalizzazione e politica”, “La ragione”, “L’origine della filosofia” e “Realismo meridiano”. Ha pubblicato le raccolte di recensioni: “Tracciati” e “Per una critica della ragione industriale”. Ha pubblicato il libro di interviste “La differenza” e il libro di scritti vari “Scritti”. Accanto all’attività filosofica ha alternato quella letteraria pubblicando il libro di testi per canzoni “Kronos” e due libri di poesie: “Eccomi qua” e “Ipsilon”. Immagine di corredo per la rassegna Universalia Filosofi tra i libri

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?