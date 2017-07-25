Lunedi’ 31 luglio, alle ore 20,30, presso la sede dell’Associazione Universalia, in via Treviso 41, si terra’ il reading/concerto per la presentazione del romanzo di esordio di Ettore Castagna, mucisologo, antropologo, docente di materie letterarie, musicista.

Il romanzo ‘Del sangue e del vino’

“Del sangue e del vino” si staglia nel trapasso fra il Seicento e il Settecento, in un ambiente mediterraneo rurale e feroce.

Tre generazioni che partono da una coppia di greci in fuga dalla selvaggia invasione balcanica a mano dei turchi nella seconda metà del Seicento.

Il romanzo ha la cadenza di una tragedia classica ma il ritmo di un moderno thriller. Una storia da un Sud antico tra elementi fantastici, bassezze morali, mondi infimi e aperture epiche. Un eroismo sceso tra le persone qualunque e, dunque, universale. Un percorso di redenzione, non solo dei protagonisti ma persino del lettore. Qui la verità è più forte di ogni giudizio. È la verità narrativa. Assoluta e definitiva.

Chi è l’autore Ettore Castagna

L’autore dice di sé: “Sono nato a Catanzaro nel 1960 e mi occupo di antropologia culturale dal 1979. Nel corso del tempo le esperienze e le occasioni di ricerca e di riflessione si sono moltiplicate. I miei interessi hanno viaggiato fra le rive più diverse perché non ho saputo né voluto fare altro. La riflessione antropologica è stata ed è il principale motore di questo viaggio. Tutto ciò mi ha portato a spostarmi fra letteratura, documentarismo, giornalismo, musica, comunicazione, progettazione come rotte dentro a uno stesso mare. Non sempre facile da attraversare. Ma questo, forse, è il bello. Oltreché una parte importante del senso.

“