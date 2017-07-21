Il nuovo incontro per il ciclo “Filosofi tra i libri“, dal titolo “Letteratura subalterna e sudditanza psicologica“, sara’ tenuto dal dott. Elio Stellitano giorno 22 luglio alle ore 21, presso la sede dell’Associazione Universalia, in via Treviso 41 a Reggio Calabria

Questo sabato discuteremo di letteratura meridionale e del ruolo degli intellettuali del Sud Italia per il superamento della Questione meridionale.

Elio Stellitano è nato a Reggio Calabria nel 1951. Laureato in Medicina e Chirurgia a Padova, specialista in Medicina Interna, Cardiologia e Biologia Clinica (ora Patologia Clinica). Dal 1992 Primario di Medicina Interna nell’ex U.S.L. 27 di Taurianova e successivamente direttore delle UU.OO. Complesse di Medicina Interna dei Presidi Ospedalieri di Taurianova e Polistena nell’ex A.S.L. 10 della Regione Calabria. Dal giugno 2006 al 2008 Direttore delle UU.OO. Complesse di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero Unico (ex A.S.L. 10 – Regione Calabria). Dal gennaio 2009 a tutt’oggi è Direttore dell’U. O.C. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo – A.S.P. 5 – Reggio Calabria. Nel periodo 2009-2010 è stato Direttore del Dipartimento dell’Area Medica (DAM) della stessa A.S.P.

Ha pubblicato due libri di poesie e ha curato l’edizione di due volumi di saggi critici.

È presente nella “Letteratura Calabrese” di Antonio Piromalli e nella “Storia della Letteratura Calabrese” di Pasquino Crupi e in numerose antologie nazionali.