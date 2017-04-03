Universalia presenta ‘La medaglia del rovescio’

L'opera prima della Calabrò, tratta dal suo blog, tra ironia e nostalgia: presentazione e reading giovedì 6 aprile alle 18

Giovedì 6 aprile, alle 18,00 presso la libreria Universalia di Reggio Calabria, verrà presentato il libro di Tiziana Calabrò, “La medaglia del rovescio” (Falzea Editore). Introdurrà e converserà con l’autrice, Rosanna Palumbo. Reading a cura di Irene Polimeni. Si tratta dell’opera prima della Calabrò, tratta dal suo blog dal titolo omonimo.

Si può raccontare la quotidianità delirante con uno sguardo ironico e a tratti divertito? Tiziana, o meglio il suo alter ego Tizianeda, ci prova. Lei, che vive nella terra capovolta con uno Sposo Errante e due figli.

Questo libro, tratto dal suo blog da cui prende il titolo, è la storia di una funambola. Come funambole sono tutte le donne che cercano di mantenere compatte le vite che stanno loro intorno, senza dimenticare mai l’essenza femmina, di dirsi chi sono, di raccontarsi.

Attraverso le sue giornate, Tizianeda offre il suo sguardo stupito che oscilla tra il riso e la commozione, tra la visione del presente e la nostalgia per un passato che non torna, ma che lascia tracce amorose. La Medaglia del Rovescio ci conduce dentro le nostre esistenze sbilenche, a volte furenti, a volte tediose, eppure capaci di regalarci attimi di prodigiosa bellezza e di inaspettata felicità.