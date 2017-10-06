Universalia presenta ‘Storia degli Arabi in Calabria’ del reggino Loiacono

L’Associazione Universalia presenta il libro di Maurizio Loiacono “Storia degli Arabi in Calabria“, edito da Città del Sole. L’appuntamento è per sabato 7 ottobre alle ore 18:00, presso la sede dell’Associazione, in via Treviso 41 a Reggio Calabria.

Il libro: gli Arabi nel tessuto della Calabria

Giungendo sulla terraferma ora come conquistatori e mercanti, ora come prigionieri e profughi, gli Arabi entrano nel tessuto sociale ed economico della Calabria già dal IX secolo portando merci, tecniche e conoscenze nuove, alcune delle quali segneranno in modo decisivo la struttura sociale e produttiva.

Fino alla seconda metà dell’XI secolo, quando la Calabria viene occupata dai Normanni, essa si presenta come terra di confine, cerniera tra nord cristiano e sud arabo-musulmano, tra est bizantino e ovest andaluso e maghrebino, punto focale di contatti e attriti tra le varie potenze del Mediterraneo, rispecchiandone pienamente ogni tensione geopolitica, sociale e religiosa.

Nuove chiavi interpretative – dovute all’attuale rilancio degli studi in questo settore – e uno studio approfondito delle fonti consentono finalmente di restituire una immagine vivida e precisa del disegno di conquista degli Arabi, dei loro insediamenti in Calabria e di come questa regione sia stata terreno di epiche battaglie, audaci alleanze, intrighi di palazzo e importanti momenti di convivenza con le comunità musulmane.

La koiné mediterranea trova qui un terreno d’espressione vivace e interessante, in grado di fornire numerosi spunti sui processi attraverso i quali i popoli si sono influenzati vicendevolmente, realizzando prestiti e le influenze nei più vari ambiti culturali.

L’autore e il relatore

ANTONIO MAURIZIO LOIACONO nato a Reggio Calabria nel 1981 si laurea con lode in Società Culture e Istituzioni d’Europa, con una tesi di ricerca sulla presenza araba nella Calabria altomedievale, che gli varrà il Premio Anassilaos Giovani 2016. Nell’ambito dell’impegno professionale come Guida Archeologica e Storico-Artistica, approfondisce il tema del simbolismo medievale nell’architettura e nell’arte. Attualmente è ricercatore presso l’Università degli Studi di Messina.

DARIO TOMASELLO è coordinatore del DAMS dell’Università di Messina dove dirige anche il Centro Internazionale di Studi sulle Arti Performative (Universiteatrali).

Segretario del Centro Islamico di Messina, ha pubblicato, nel 2006, presso l’editore Pellegrini di Cosenza:

Simboli della Tradizione Islamica. Lessico ragionato in 33 voci.