City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

UNIVERSIPLAY: giornata di sport per universitari al Villaggio dei Giovani

Venerdì 28 agosto la prima edizione del festival sportivo per studenti universitari reggini e fuorisede, tra tornei sulla spiaggia e dj set in un bene confiscato

25 Agosto 2015 - 08:42 | di Vincenzo Comi

UM Sport 2013 jump: sport sulla spiaggia, immagine per Universiplay

UM Sport 2013 - jump

L’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da anni si occupa di prevenzione del disagio giovanile e promozione delle risorse personali, propone, per la stagione estiva 2015, una giornata di sport e divertimento sulla spiaggia del Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata e gestito, dal 2010, dall’associazione, che sta realizzando in esso un centro residenziale per la formazione continua.

L’estate sta volgendo al termine e venerdì 28 agosto si è deciso di dare vita alla prima edizione del festival sportivo “UNIVERSIPLAY”, una occasione di incontro e di conoscenza per tutti gli studenti universitari, reggini e fuorisede, che, attraverso dei tornei sportivi di beach volley, tiro alla fune e dodgeball, entreranno in contatto, gettando le basi per confrontarsi ed instaurare relazioni.

Durante la giornata, si alterneranno attività in spiaggia ed intrattenimento musicale, in un luogo significativo, quale un bene confiscato e restituito alla collettività, all’interno della suggestiva cornice dello Stretto di Messina.

Il programma della giornata prevede:

09.00 Accoglienza
10.00 Preparazione squadre
10.30 – 13.00 Prima Sessione di Giochi
13.00 -15.00 Pranzo
15.30 – 19.00 Seconda Sessione di Giochi
20.30 – 00.00 DJ SET in spiaggia

L’invito è rivolto a tutti gli universitari che abbiano voglia di mettersi in gioco in una giornata di fine estate, per divertirsi e sfruttare una ulteriore occasione di incontro e conoscenza proposta nella nostra città.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare la pagina Facebook Attendiamoci ONLUS oppure i siti web www.attendiamoci.it // www.villaggiodeigiovani.it

Immagine di Universiplay, giornata di sport per universitari al Villaggio dei Giovani

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Attendiamoci Onlus Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?