UNIVERSIPLAY: giornata di sport per universitari al Villaggio dei Giovani

Venerdì 28 agosto la prima edizione del festival sportivo per studenti universitari reggini e fuorisede, tra tornei sulla spiaggia e dj set in un bene confiscato

L’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da anni si occupa di prevenzione del disagio giovanile e promozione delle risorse personali, propone, per la stagione estiva 2015, una giornata di sport e divertimento sulla spiaggia del Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata e gestito, dal 2010, dall’associazione, che sta realizzando in esso un centro residenziale per la formazione continua.

L’estate sta volgendo al termine e venerdì 28 agosto si è deciso di dare vita alla prima edizione del festival sportivo “UNIVERSIPLAY”, una occasione di incontro e di conoscenza per tutti gli studenti universitari, reggini e fuorisede, che, attraverso dei tornei sportivi di beach volley, tiro alla fune e dodgeball, entreranno in contatto, gettando le basi per confrontarsi ed instaurare relazioni.

Durante la giornata, si alterneranno attività in spiaggia ed intrattenimento musicale, in un luogo significativo, quale un bene confiscato e restituito alla collettività, all’interno della suggestiva cornice dello Stretto di Messina.

Il programma della giornata prevede:

09.00 Accoglienza

10.00 Preparazione squadre

10.30 – 13.00 Prima Sessione di Giochi

13.00 -15.00 Pranzo

15.30 – 19.00 Seconda Sessione di Giochi

20.30 – 00.00 DJ SET in spiaggia

L’invito è rivolto a tutti gli universitari che abbiano voglia di mettersi in gioco in una giornata di fine estate, per divertirsi e sfruttare una ulteriore occasione di incontro e conoscenza proposta nella nostra città.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare la pagina Facebook Attendiamoci ONLUS oppure i siti web www.attendiamoci.it // www.villaggiodeigiovani.it