La seconda edizione di RUNical, l’unica maratona universitaria

Dopo il successo della prima edizione, che il 27 Aprile 2015 ha visto sfidarsi lungo i 6,7 km del percorso quasi 300 corridori, fra professori, strutturati, studenti e non, Mercoledì 11 maggio 2016, presso l’Università della Calabria, si terrà la seconda edizione di RUNical, maratona universitaria organizzata da IGeA.

IGeA (Ingegneri Gestionali Associati) è l’associazione studentesca degli Ingegneri Gestionali dell’Università della Calabria. La mission di IGeA si traduce nell’organizzare e partecipare ad un ampio e diversificato ventaglio di attività ed eventi in Calabria e nel resto d’Europa, promuovendo la crescita umana e professionale degli studenti.

Quest’anno la competizione, patrocinata dal Comune di Rende, sarà preceduta dalla Marcia della Solidarietà e darà il via alla Festa Dei Popoli Unical 2016, per dimostrare con ancora più vigore la volontà di conferire ad una manifestazione tipicamente sportiva lo stesso spirito che ha già caratterizzato la prima edizione, basato sull’integrazione e sul rispetto della diversità.

L’appuntamento quindi è fissato per mercoledì 11 maggio, ore 17:00, presso l’Anfiteatro/Technest (Piazza Vermicelli) dell’Università della Calabria.

Il percorso sarà di 6,6 km e la partecipazione, aperta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni di età, è gratuita.